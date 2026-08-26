Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, ürününü satmak için vatandaşa vaatlerde bulunan ancak bunu yerine getirmeyen işletmeye ceza kesti. Reklam Kurulu, İstanbul'da faaliyet gösteren Koçlar Cafe Restaurant adlı bir işletmeye gerçekleştirdiği denetimde, "kahvaltı tabağı (Sınırsız Çay)" şeklinde reklam yapıldığını belirledi.

Kurul, kafede bu ifadelere yer verilmiş olmasına rağmen sınırsız çay vaadinin tüketiciye fiilen sağlanmadığının tespit edildiğini, bu nedenle söz konusu reklamın tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı olduğu sonucuna vardı. İşletmeye 108 bin 370 lira idari para cezası kesildi.

Kurul ayrıca yaptığı başka bir denetimde indirim marketlerinden birinin sosyal medya kanalında satışa sunulan bazı süt ürünleri ve pirinç için kullandığı ifadeleri kanuna aykırı buldu.