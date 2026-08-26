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"1071" ruhu: Başkan Erdoğan Malazgirt'te tarihi mesajlar verecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda, 955. Yıl Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı'na katılacak. Erdoğan'ın Terörsüz Türkiye süreci ve Suriye'deki son gelişmelere dair tarihi mesajlar vermesi bekleniyor.

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"1071" ruhu: Başkan Erdoğan Malazgirt'te tarihi mesajlar verecek

Büyük Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan'ın 26 Ağustos 1071'de Bizans ordusunu mağlup ederek kazandığı Malazgirt Zaferi ile Türkler Anadolu'yu yurt edindi.

Şanlı zaferin 955. yıl dönümü kapsamında devlet erkanı ve kabine Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iç ve dış siyasete yönelik kritik mesajlar verdi. Ahlat'ın Anadolu'daki varlığımızın tapu senedi ve Kubbetü'l-İslam olduğunu vurgulayan Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefine ulaşıldığında bölgede yeni bir dönemin başlayacağını belirtti.

"1071" ruhu: Başkan Erdoğan Malazgirt'te tarihi mesajlar verecek-2

"Kudüs ve İstanbul, Ahlat'ta vücut bulan imanla fethedilmiştir" diyen Erdoğan, İsrail'i "Herkesin bir hesabı varsa bizim de bir hesabımız var" sözleriyle uyardı.

AHLAT'TAN SONRA MALAZGİRT

Başkan Erdoğan, Ahlat'taki etkinlikler sonrası Muş'un Malazgirt ilçesine geçecek.

"1071" ruhu: Başkan Erdoğan Malazgirt'te tarihi mesajlar verecek-3



Erdoğan, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda, 955. Yıl Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı'na katılacak.

Başkan Erdoğan'ın bu programda da tarihi mesajlar vermesi bekleniyor.

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