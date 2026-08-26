Büyük Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan'ın 26 Ağustos 1071'de Bizans ordusunu mağlup ederek kazandığı Malazgirt Zaferi ile Türkler Anadolu'yu yurt edindi.



Şanlı zaferin 955. yıl dönümü kapsamında devlet erkanı ve kabine Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iç ve dış siyasete yönelik kritik mesajlar verdi. Ahlat'ın Anadolu'daki varlığımızın tapu senedi ve Kubbetü'l-İslam olduğunu vurgulayan Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefine ulaşıldığında bölgede yeni bir dönemin başlayacağını belirtti.