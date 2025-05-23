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Fenerbahçe Beko final için sahaya çıkıyor

Fenerbahçe Beko, Euroleague’de final için için parkeye çıkıyor. Sarı-Lacivertliler, Abu Dabi’deki Final-Four’da Ataman yönetimindeki Panathinaikos’la 18.00’de karşılaşacak. Kanarya kazanması halinde adını finale yazdıracak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Mayıs 2025
Fenerbahçe Beko final için sahaya çıkıyor

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Euroleague Final Four'u bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de başlayacak. Etihad Arena'da gerçekleştirilecek Final-Four'un ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR TSİ 18.00'de karşılaşacak. Maç S Sport'tan yayınlanacak. Bu iki takım geçen sezon da Dörtlü Final'de karşılaşmış kazanan taraf Yunan ekibi olmuştu.

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı, milli basketbolcular Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven'in forma giydiği Panathinaikos AKTOR, normal sezondaki iki maçta da Fenerbahçe Beko'yu mağlup etmişti. Tarihinde 7. kez bu organizasyonda yer alacak Fenerbahçe, 2017'den sonra kupayı bir kez daha kazanmaya çalışacak. Geçen sezonun şampiyonu Panathinaikos ise 8. kez mutlu sona ulaşmak için ter dökecek. Günün ikinci maçında ise Yunan ekibi Olympiakos ile Fransa'yı temsil eden Monaco, TSİ 21.00'de parkeye çıkacak.

UMARIM MAÇA İYİ BAŞLARIZ

Bu yıl geçen seneye göre Final Four'da nelerin farklı olmasını bekliyorsunuz?" sorusuna basın toplantısında yanıt veren Fenerbahçe Beko Başantrenörü Jasikevicius "Umarım birçok şey daha farklı olur. Umarım maç olması gereken saatte başlar, umarım maça çok daha iyi başlarız" diye konuştu.

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