Mourinho Eyüpspor maçı sonrası konuştu!

Fenerbahçe, konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı... Teknik Direktör Jose Mourinho, mücadelenin ardından çok önemli açıklamalarda bulundu.

Değerlendirmelerde bulunan Portekizli teknik adam "Puanlar kaybettik... Stattaki atmosfer değişti, bunu normal karşılıyorum. Bir taraftar için bu tarz maçların motivasyonu olmaz. Çünkü sıralamadaki yeri değiştirmeyecek. Bir taraftar olsam ben de bugünkü maça gelmezdim" ifadelerini kullandı.



OLAY GALATASARAY YORUMU!

Jose Mourinho, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında kendisine yapılan göndermeyle ilgili soruya "Durum 2-0 iken kaleciye penaltı attırmaları, nasıl bir insani boyutta olduklarını göstermeleri için harika bir görüntüye sahne oldu" diye cevap verdi.