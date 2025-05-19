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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan adaylık açıklaması!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, eylül ayında seçim yapılacağını ve aday olacağını duyurdu. Ali Koç, “İnşallah, iftiralara, itibar suikastlerine ve haksızlıklara rağmen yürümeye devam edeceğim” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Mayıs 2025
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan adaylık açıklaması!

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Başkan Ali Koç'tan gündeme dair flaş açıklamalar... Sarı-Lacivertli kulübün televizyon kanalında konuşan Koç, olağanüstü seçimin eylül ayında yapılacağını duyurarak aday olacağını da resmen belirtti.

Hedefe ulaşamadıklarını ifade eden Sarı-Lacivertliler'in Başkanı "İstediğimiz noktada olmadığımız bir süreci geride bırakıyoruz. 14 yılda tek bir şampiyonluğumuzun olması sorunun sadece isimler ve yönetimlerle sınırlı olmadığının göstergesi. Ben bu camiaya sırtımı değil yüreğimi dayadım. İnşallah, Allah'ın izniyle bu yolda tüm zorluklara, iftiralara, itibar suikastlerine ve haksızlıklara rağmen yürümeye devam edeceğim" diye konuştu. Seçim tarihinin 3 ay sonra olması gerektiğine dikkat çeken Koç "Özetle; seçimi mali genel kurulla beraber eylülde yapma kararımız inat değil sorumluluktur" diye konuştu.

ŞİMDİ GÖZLER YILDIRIM'DA
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un "eylül ayında genel kurul" kararının ardından Aziz Yıldırım'ın aday olması bekleniyor... Eski başkanın bu hafta bir basın toplantısı yaparak seçim çağrısında bulunacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

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