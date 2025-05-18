Beşiktaş Danimarkalı yıldız golcüyü gündemine aldı!

Beşiktaş öncelikli olarak forvet hattına takviye yapmak için kolları sıvadı. Beşiktaş'ta gündeme gelen isimlerden birisi de Wolfsburg forması giyen 26 yaşındaki Danimarkalı Jonas Wind oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in de Wind ismine sıcak baktığı gelen haberler arasında. 1.90'lık golcü, Siyah-Beyazlılar'ın transfer listesine girerken diğer adayların durumuna göre girişimlere başlanması planlanıyor.



Danimarkalı santrfor, 2021- 2022 sezonunda Kopenhag'dan Wolfsburg'a 12 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Wind bu sezon 35 maçta 11 gol atarken, 4 de asist yaptı. Kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Jonas Wind, ülkesinin milli takımı ile de 34 maçta 8 gol kaydetti. Beşiktaş'ta golcü transferi için daha önce Beto, Paul Onuachu ve Simon Banza gibi isimler ön plana çıkmıştı.



KARTAL'DA TEK HEDEF 3 PUAN

Beşiktaş Süper Lig'de bugün Alanya ile deplasmanda karşılaşacak. Gain Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Ligde oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Kartal, Alanya'da Avrupa kupalarına katılım için mutlak 3 puan hedefliyor.



TAKTİK AĞIRLIKLI ÇALIŞTILAR

Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Siyah- Beyazlı kafile, idman sonrası özel uçakla Alanya'ya hareket etti.

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