Göreve geldikten sonra çıktığı ilk 3 resmi maçın tamamını kazanan Alman çalıştırıcı, bu karşılaşmalarda takımına tam 11 gol attırarak Trabzonspor tarihindeki en gollü teknik adam başlangıcını yaptı. Bordo-mavili ekip, Reis yönetimindeki ilk sınavında Süper Lig'de Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti.

Reis, kusursuz başlangıcıyla spor kamuoyunun büyük takdirini topladı. Reis, ayrıca üç maçın ikisini de dış sahada kazanarak deplasman fobisine de son verdi.

Ardından deplasmanda Samsunspor'a konuk olan Karadeniz Fırtınası, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Ligdeki başarılı gidişatını Avrupa'ya da taşıyan Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi mücadelesinde de KuPS'u 4-2 mağlup ederek galibiyet serisini taçlandırdı.

İLKLERİN ADAMI SALAH

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Mısırlı süperstar Muhammed Salah, Türkiye kariyerine olağanüstü bir başlangıç yaptı. Bordo-mavili formayla çıktığı 10 resmi maçta 8 gol ve 4 asist üreterek takımının hücumdaki en büyük silahı olan 34 yaşındaki Salah bu süreçte de birçok ilke imza atarak taraftarını büyüledi.

Muhammed Salah, Trabzonspor formasıyla ilk 10 maçında 8 gol ve 4 asist üretti.

Mısırlı yıldız Galatasaray'a karşı iç sahada hat-trick yapan ilk Trabzonsporlu oyuncu olurken, Süper Lig'de hat-trick yapan en yaşlı oyuncu olarak da tarihe geçti. Salah ayrıca ilk 7 lig maçında 10 gole doğrudan katkı yapan ilk oyuncu unvanını elde etti. Salah, ayrıca 2000-01 sezonundan bu yana Trabzonspor formasıyla ilk 3 iç saha maçının hepsinde gol atan ilk yabancı futbolcu oldu.

HABER: YUNUS EMRE SEL