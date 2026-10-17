Enerjide tam bağımsızlık hedefiyle yerli ve yenilenebilir kaynaklara yönelik yeni yatırımlar hayata geçirilirken, bu kapsamda gerçekleşecek rüzgar ve güneş santralleri yarışmalarına yatırımcı akını yaşandı.

Bu kapsamda 31 şirket, rüzgar ve güneş ihalelerinde yarışmak için başvuruda bulunurken, 2 bin 400 megavatlık kapasite için yaklaşık 2 milyar dolarlık yeni yatırımın kapısı aralanacak. Türkiye’de rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarıyla yerli kaynaklardan elektrik üretiminin artırılması hedefleniyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 yılı yenilenebilir enerji kaynak alanı (YEKA) rüzgâr ihalesine 12, güneş ihalesine 19 şirket başvurdu. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından önümüzdeki ay YEKA GES-2026 yarışmalarıyla toplam 900 megavat gücündeki bağlantı kapasitesine yönelik 14 yarışma düzenlenecek. YEKA RES-2026 yarışmalarıyla da toplamda bin 500 megavat gücündeki bağlantı kapasitesi için 7 yarışma yapılacak. Ankara, Batman, Denizli, Konya, Malatya, Mardin, Diyarbakır, Elazığ, Kahramanmaraş, Sivas, Balıkesir, Manisa ve Kütahya'da kurulacak RES ve GES'ler için yapılacak yarışmalar neticesinde sahaya 2 milyar dolarlık yatırım yansıyacak.