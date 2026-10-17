Alman polisi tarafından aranan ve dolandırıcılık faaliyetleriyle 4 milyon dolarlık vurgun yaparak yüzlerce kişiyi mağdur ettiği değerlendirilen Michell Hasan A.'nın Türkiye'de de benzer suçlara yönelik hazırlık yaptığı tespit edildi. Şüpheli sahte kimlikle estetik ameliyatı olmaya çalıştığı sırada İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre yapılan incelemelerde şüphelilerin Maltepe ilçesinde çok sayıda ev kiralayarak çağrı merkezi (Call Center) oluşturdukları ve buradan Almanya'daki kişileri hedef alan dolandırıcılık faaliyetleri yürütmeye hazırlandıkları belirlendi.

Gerçekleştirilen operasyonla Michell Hasan A. yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Michell Hasan A. ile birlikte hareket ettiği belirlenen A.Y., M.K., M.C.S., İ.K., O.B., Ö.F.A. ve T.A.'yı takibe aldı.

SİLAH VE UYUŞTURUCU ÇIKTI

Adreslerde çok sayıda tabanca, uzun namlulu otomatik silah, uyuşturucu madde ve dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen cep telefonları ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda Michell Hasan A.'nın Almanya'daki dolandırıcılık faaliyetlerinden yaklaşık 4 milyon dolar suç geliri elde ettiği, hakkında kesinleşmiş hapis cezasının yanı sıra devam eden adli süreçlerin de bulunduğu tespit edildi.

Operasyonda silahlar, uyuşturucu maddeler ve dolandırıcılıkta kullanıldığı değerlendirilen cep telefonları ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre Michell Hasan A.'nın Almanya'da aranması olduğu ve kırmızı bültenle arandığı, uzun süreli hapis cezası ile karşılaşmamak için önce Almanya'dan Dubai'ye kaçtığı, ardından 3 ay kadar önce Türkiye'ye geldiği ve estetik ameliyatı geçirerek sahte kimlikle yaşamını sürdürmek istediği tespit edildi.

Öte yandan şüphelinin uzun yıllar Almanya'da yaşadığı orada hakkında yakalama kararı çıkmadan kaçtığı ve sosyal medya üzerinden amatör rap şarkılar söylediği öğrenildi.