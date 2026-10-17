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Almanya’nın dolandırıcı rapçisi İstanbul’da yakalandı! Sahte kimlik planı ve çağrı merkezi hazırlığı deşifre oldu

Almanya’da yaklaşık 4 milyon dolarlık dolandırıcılık faaliyetleriyle suçlanan ve kırmızı bültenle arandığı belirtilen Michell Hasan A., sahte kimlikle estetik ameliyatı olmaya çalışırken İstanbul’da yakalandı. Maltepe’de Almanya’daki kişileri hedef alan bir çağrı merkezi kurmaya hazırlandığı değerlendirilen şüpheliyle bağlantılı 7 kişi de gözaltına alındı. Adreslerde silahlar, uyuşturucu maddeler ve çok sayıda cep telefonu ele geçirildi.

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Almanya’nın dolandırıcı rapçisi İstanbul’da yakalandı! Sahte kimlik planı ve çağrı merkezi hazırlığı deşifre oldu

Alman polisi tarafından aranan ve dolandırıcılık faaliyetleriyle 4 milyon dolarlık vurgun yaparak yüzlerce kişiyi mağdur ettiği değerlendirilen Michell Hasan A.'nın Türkiye'de de benzer suçlara yönelik hazırlık yaptığı tespit edildi. Şüpheli sahte kimlikle estetik ameliyatı olmaya çalıştığı sırada İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Gerçekleştirilen operasyonla Michell Hasan A. yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Michell Hasan A. ile birlikte hareket ettiği belirlenen A.Y., M.K., M.C.S., İ.K., O.B., Ö.F.A. ve T.A.'yı takibe aldı.

Almanya’da 4 milyon dolarlık dolandırıcılıkla suçlanan şüpheli İstanbul’da yakalandı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Almanya’da 4 milyon dolarlık dolandırıcılıkla suçlanan şüpheli İstanbul’da yakalandı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre yapılan incelemelerde şüphelilerin Maltepe ilçesinde çok sayıda ev kiralayarak çağrı merkezi (Call Center) oluşturdukları ve buradan Almanya'daki kişileri hedef alan dolandırıcılık faaliyetleri yürütmeye hazırlandıkları belirlendi.

SİLAH VE UYUŞTURUCU ÇIKTI

Adreslerde çok sayıda tabanca, uzun namlulu otomatik silah, uyuşturucu madde ve dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen cep telefonları ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda Michell Hasan A.'nın Almanya'daki dolandırıcılık faaliyetlerinden yaklaşık 4 milyon dolar suç geliri elde ettiği, hakkında kesinleşmiş hapis cezasının yanı sıra devam eden adli süreçlerin de bulunduğu tespit edildi.

Operasyonda silahlar, uyuşturucu maddeler ve dolandırıcılıkta kullanıldığı değerlendirilen cep telefonları ele geçirildi.Operasyonda silahlar, uyuşturucu maddeler ve dolandırıcılıkta kullanıldığı değerlendirilen cep telefonları ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre Michell Hasan A.'nın Almanya'da aranması olduğu ve kırmızı bültenle arandığı, uzun süreli hapis cezası ile karşılaşmamak için önce Almanya'dan Dubai'ye kaçtığı, ardından 3 ay kadar önce Türkiye'ye geldiği ve estetik ameliyatı geçirerek sahte kimlikle yaşamını sürdürmek istediği tespit edildi.

Öte yandan şüphelinin uzun yıllar Almanya'da yaşadığı orada hakkında yakalama kararı çıkmadan kaçtığı ve sosyal medya üzerinden amatör rap şarkılar söylediği öğrenildi.

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