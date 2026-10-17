İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) arasında hazırlanan protokolle İZBAN'ın da 90 Dakika Aktarma Sistemi'ne yeniden dahil edildi.

Önerge kapsamında, Belediye Meclisi'nin 13 Mart 2026 tarihli ve 04.333 sayılı kararında, "İZBAN A.Ş. Ücret Tarifesi" başlığı altında yer alan "90 Dakika Aktarma Hakkı Yoktur" ibaresi kaldırıldı. Taraflar arasında imzalanacak protokolle ilgili İZBB Başkanı Cemil Tugay'a yetki veren meclis, önergeyi oy birliği ile kabul etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay sosyal medya hesabından, "Değerli İzmirliler, İZBAN'ı '90 dakika' uygulamamıza dahil ettiğimizi duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 16 Ekim'den itibaren 90 dakika boyunca yapılan İZBAN aktarmaları ücretsiz olacak; yurttaşlarımız rahatça seyahat edebilecektir" açıklaması yaptı.

İZBAN’da 90 dakika aktarma dönemi geri döndü.

Karar, vatandaşlar arasında büyük sevinçle karşılandı. Sistem sayesinde gün içinde otobüs, metro, tramvay, vapur ve İZBAN'dan yararlanan vatandaşlar ilk binişlerinden itibaren 90 dakikalık süre içinde ikinci ve üçüncü binişlerden ücretsiz ya da indirimli yararlanıyor. Bu sayede işe gidiş gelişlerde birden fazla toplu ulaşım aracı kullanan vatandaşın cebinden çıkan para büyük ölçüde azalıyor.

HABER: ERTAN GÜRCANER