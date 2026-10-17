İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Borsa İstanbul'daki manipülatif işlemler kapsamında portföy yönetim şirketlerine yönelik yürütülen dev soruşturmada adli bilanço netleşiyor. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki Birleşik Fon Bankası'nda oluşturulan "gönüllü iade" hesabına şu ana kadar 9 kişi, 2 milyar lira iade etti.

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre soruşturma dosyasında elde ettiği son bilgilerde, operasyon kapsamında toplam 302 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 86'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 163 kişi hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. Firari 35 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. TMSF bünyesindeki gönüllü iade hesabına, borsa manipülasyonu soruşturması kapsamında 9 kişi tarafından toplam 2 milyar lira yatırıldı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) Soruşturmanın en dikkat çeken gelişmelerinden biri de rızaen iade sürecinde yaşandı. Etkin pişmanlık hükümleri ve iade adımları kapsamında, TMSF bünyesindeki Birleşik Fon Bankası'nda oluşturulan özel gönüllü iade hesabına toplam 2 milyar 1 milyon 170 bin lira tutarında ödeme gerçekleştirildi.