Fon soruşturmasında adli bilanço netleşiyor! 9 kişi TMSF’ye 2 milyar TL iade etti: 31 hisse mercek altında
Borsa İstanbul’daki manipülasyon soruşturmasında adli bilanço netleşiyor. TMSF bünyesindeki Birleşik Fon Bankası’nda açılan gönüllü iade hesabına 9 kişi tarafından toplam 2 milyar 1 milyon lira yatırılırken, hisseleri 100 katına kadar yükseltilen 31 şirket mercek altına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Borsa İstanbul'daki manipülatif işlemler kapsamında portföy yönetim şirketlerine yönelik yürütülen dev soruşturmada adli bilanço netleşiyor. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki Birleşik Fon Bankası'nda oluşturulan "gönüllü iade" hesabına şu ana kadar 9 kişi, 2 milyar lira iade etti.
Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre soruşturma dosyasında elde ettiği son bilgilerde, operasyon kapsamında toplam 302 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 86'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 163 kişi hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. Firari 35 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.
Soruşturmanın en dikkat çeken gelişmelerinden biri de rızaen iade sürecinde yaşandı. Etkin pişmanlık hükümleri ve iade adımları kapsamında, TMSF bünyesindeki Birleşik Fon Bankası'nda oluşturulan özel gönüllü iade hesabına toplam 2 milyar 1 milyon 170 bin lira tutarında ödeme gerçekleştirildi.
100 KATINA ÇIKARDILAR
Başsavcılığın Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yazdığı yazışmalar, borsadaki kurgunun çalışma mekanizmasını da gün yüzüne çıkardı. Dijital incelemeler ve finansal analizler sonucunda, bazı şirket hisselerinin fiyatlarının yapay işlemlerle 100 katına kadar çıkarıldığı saptandı.
Manipülatörler, hedef aldıkları hisseleri doğrudan piyasadan toplamak yerine fonlar aracılığıyla topladı. Fon alımları üzerinden yürütülen işlemlerle hem ilgili şirketlerin hisse değerleri sanal olarak tırmandırıldı hem de bu hisseleri portföyüne katan fonların birim değerleri yapay şekilde tavan yaptırılarak küçük yatırımcılar yanıltıldı.
31 ŞİRKET MERCEK ALTINDA
Başsavcılık ve SPK uzmanlarının fon bağlantılı işlemler nedeniyle büyük vurgun yapılan 31 hisseyi incelemeye aldığı öğrenildi.
İncelemeye alınan hesaplar şu şekilde:
"ALKLC, ANELE, BIGEN, BTCIM, BURCE, BURVA, CELHA, DMRGD, DSTKF, EDATA, GMTAS, GRTHO, GUNDG, HEDEF, IEYHO, INFO, KERVT, KRDMD, KTLEV, KUYAS, MANAS, ODINE, OZATA, OZSUB, PASEU, PEKGY, PRZMA, SELEC, TEHOL, TRHOL, VSNMD."
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