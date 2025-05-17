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Mourinho satrancı

Adı son olarak Portekiz Milli Takımı ile anılan- Mourinho için F.Bahçe satranç oynuyor. Sarı- Lacivertliler tecrübeli hocadan memnunmuş gibi davranıp para kazanmanın peşine düştü.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Mayıs 2025
Mourinho satrancı

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Portekiz Milli Takımı'nda Jose Mourinho sesleri gündeme bomba gibi düşmüştü... 62 yaşındaki çalıştırıcının Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyor. Portekiz Futbol Federasyonu'nun sadece deneyimli teknik adama para ödemek istediği aktarılan haberlerde yer alıyordu. Sarı-Lacivertiler ise bu konuda tamamen elini güçlü tutuyor. Açıkçası Fenerbahçe de Mou'dan memnun değil; fakat Ali Koç ve yönetimi 1 yıllık kalan anlaşmadan dolayı memnunmuş gibi davranıyor. Sarı-Lacivertliler, Mourinho'nun olası bir ayrılığı karşısında maddi kazanç sağlamak istiyor.

TAM AKIL OYUNLARI
JOSE Mourinho, satranç tahtası üzerinde akıl oyunlarının içinde yer alıyor... Fener 15 milyon Euro tazminat vermeden Portekizli hocadan kurtulmak istiyor.

BELÖZOĞLU H.CITY'NİN RADARINDA
HULL City'nin sahibi F.Bahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın teknik direktör adayları arasında Emre Belözoğlu'nun da bulunduğu belirtiliyor. Belözoğlu ile anlaşma sağlanması halinde 44 yaşındaki teknik adam kariyerinde ilk kez yurt dışı deneyimi yaşayacak.

Acun Ilıcalı, sahibi olduğu Hull City için yeni teknik direktör arayışına başladı.

EYÜP HAZIRLIĞI BUGÜN BİTİYOR
Jose Mourinho yönetiminde dün Can Bartu Tesisleri'nde ligde oynanacak Eyüpspor maçının mesaisi sürdü... Yapılan idman ısınma; koordinasyon ve çabukluk çalışmalarına sahne oldu. Futbolcular antrenmanı; taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı. Sarı-Lacivertliler, bugün maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

LEVENT KİRANABİLİR
Geçen yıl Karagümrük'ten transfer edilen Levent Mercan, Fener'de istediği şansı bulamadı. Oyna 11 maçta skor üretemeyen 24 yaşındaki futbolcu, 568 dakika sahada kaldı. 2028'e kadar kontratı bulunan sol bekin, yıl sonunda başka bir takıma kiralanacağı konuşuluyor.

MERT HAKAN TABURCU OLDU
Müjdeli haber! Fenerbahçe'nin tecrübeli ismi Mert Hakan Yandaş, geçirdiği enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. 20 günü aşkın süredir hastanede bulunan oyuncunun tedavisine 15 gün boyunca özel doktor kontrolünde devam edileceği öğrenildi. Mert Hakan'ın milyonda bir görülen enfeksiyon geçirdiği belirtilmişti.

MERET'E YAKIN MARKAJ
Çizme basını; Fenerbahçe'nin Napoli ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek kaleci Alex Meret'in durumunu takip ettiğini yazdı. İtalyan eldivenin piyasa değeri 12 milyon Euro olarak öne çıkmış durumda.

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