Batagov geçit vermedi!

Trabzonspor'un genç savunmacısı Arseniy Batagov, Türkiye Kupası finalinde Galatasaray karşısında 42 dakika forma giydi. Batagov, sakatlanana kadarki performansıyla dikkat çekti. İlk devrede 10 ikili mücadeleye giren Batagov, bunların 6'sını kazanarak yüzde 60 başarı oranı yakaladı. Özellikle yerde etkili olan genç savunmacı, 5 ikili mücadelenin tamamını kazandı. Havada ise 5 denemede 1 kez başarılı oldu. Batagov özellikle Galatasaray'ın yıldız ismi Osimhen karşısında gösterdiği performansla dikkat çekti. Ukraynalı savunma oyuncusu direkt olarak Osimhen ile karşı karşıya kaldığı pozisyonların yüzde 70'inde de başarıya ulaştı.



JOBOL GERİ DÖNÜYOR

Yarın Süper Lig'de oynanacak maç öncesi flaş birgelişme yaşanıyor... Jobol Folcarelli, 22 nisan tarihinde sakatlanmıştı. Sağ bacak üst arka adalesinde yaralanma tespit edilen Fransız orta sahanın, Bodrumspor maçıyla birlikte Fatih Tekke'nin isteği üzerine 11'e döneceği öne sürülüyor.



MENDY VEDA EDİYOR

Sezon yapılanması için ilk ayrılık sinyalini veren oyuncu Batista Mendy oldu. "Kulüp izin verirse ayrılmak istiyorum" diyen Fransız yıldızın menajeri Rennes ve Crystal Palace gibi kulüplerden iyi bir transfer teklifi getirmeye hazırlanıyor.

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