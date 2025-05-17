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Batagov geçit vermedi!

Fırtına’nın Ukraynalı stoperi Batagov, hem lig hem de kupa maçında oyunda olduğu süre boyunca Galatasaray’ın yıldızı Osimhen’e karşı iyi bir performans sergiledi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Mayıs 2025
Batagov geçit vermedi!

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Trabzonspor'un genç savunmacısı Arseniy Batagov, Türkiye Kupası finalinde Galatasaray karşısında 42 dakika forma giydi. Batagov, sakatlanana kadarki performansıyla dikkat çekti. İlk devrede 10 ikili mücadeleye giren Batagov, bunların 6'sını kazanarak yüzde 60 başarı oranı yakaladı. Özellikle yerde etkili olan genç savunmacı, 5 ikili mücadelenin tamamını kazandı. Havada ise 5 denemede 1 kez başarılı oldu. Batagov özellikle Galatasaray'ın yıldız ismi Osimhen karşısında gösterdiği performansla dikkat çekti. Ukraynalı savunma oyuncusu direkt olarak Osimhen ile karşı karşıya kaldığı pozisyonların yüzde 70'inde de başarıya ulaştı.

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