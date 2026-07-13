ID çözüldü: FETÖ teröristlerinin ByLock hiyerarşisi deşifre oldu... Cevheri Güven haininin numarası dikkat çekti
Kanlı ve karanlık terör örgütü FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde aktif olarak kullanılan ByLock uygulamasındaki hiyerarşik düzen bütünüyle çözüldü. Toplam sayısı 215 bini geçen gizli kullanıcılar arasında, örgüt içindeki rütbeye göre dağıtılan ID (kimlik) numaraları, ihanet şebekesinin dijital röntgenini ortaya koydu. MİT kumpası sanığı Erol Demirhan 27, Karlov suikastı bağlantılı Cengiz Özkan 43, örgütün sözde ABD imamı Mehmet Yaşa 49 numaralı ID’lerle ilk 100’de yer alırken, firari provokatör Cevheri Güven’in 3320 numarasıyla medya yapılanmasındaki üst düzey konumu belgelendi. Bylock listesinde yer alan Lokman Kırcılı, Yakup Saygılı, Osman Hilmi Özdil, Serkan Yurtçu, Mesut Yılmaz, Gürsel Aktepe, Sadettin Akgüç, Zeki Güven, Orhan İnandı ve Ahmet Hamdi Parlak gibi isimler, kanlı örgütün tepe kadrosunun şifreli ağdaki hakimiyetini kanıtladı.
Türkiye Cumhuriyeti devletini hedef alan kanlı 15 Temmuz darbe girişiminin ardındaki Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının, kriptolu haberleşme ağı ByLock üzerinde kurduğu karanlık hiyerarşi bütün çıplaklığıyla deşifre edildi.
İHANETİN ŞİFRELİ SİCİLİ
Hain terör örgütünün gizli faaliyetlerini yürüttüğü ByLock uygulamasında, üyelerin isimleri yerine ID (kimlik) numaraları kullandığı ortaya çıktı.
Birden başlayarak 215 bini aşan bu numaraların, örgüt içindeki kıdem ve ihanet derecesini simgelediği belirlendi.
Kanlı şebekenin en kritik isimlerinin ilk 1000'de yer aldığı öğrenildi.
KUMPASÇILAR SUİKASTÇILAR İLK 100'DE
ByLock kimlik numaraları incelendiğinde, uygulamanın ilk etapta sadece mahrem imamlar ve örgütün tepe yöneticileri tarafından kullanıldığı saptandı.
İlk 100 içinde yer alan isimler, ihanet şebekesinin en tehlikeli figürlerinden oluştu.
MİT kumpası davasında yargılanan tutuklu eski emniyet müdürü Erol Demirhan'ın kimlik numarası 27 olarak belirlendi.
Demirhan'ın hemen ardından 28 numaralı kimlikle eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Oğuz Kiremitçi sıralamada yer buldu.
ID OĞLU ID'LER
Hiyerarşideki en dikkat çekici detaylardan biri, kanlı eylemlere karışan teröristlerin numaraları oldu.
Ermeni gazeteci Hrant Dink suikastı davası sanıklarından Serkan Şahan 40 numaralı kimliği kullanırken, Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastının planlayıcısı Cemal Karaata'nın bağlı olduğu Cengiz Özkan 43 numaralı kimlikle sisteme kaydedildi.
Örgütün sözde ABD imamı olan ve 30 milyon dolarlık vurgunun aktörleri arasında gösterilen Mehmet Yaşa 49 numaralı kimlikle listede yer aldı.
BYLOCK PRENSLERİ
Ortaya çıkan belgeler, örgütün diğer üst düzey yöneticilerinin numaralarını da açığa vurdu.
Bu kapsamda Serkan Yurtçu 39, Lokman Kırcılı 84, Mesut Yılmaz 150, Gürsel Aktepe 161, Osman Hilmi Özdil 364, Sadettin Akgüç 452, Zeki Güven 512, Orhan İnandı 613, Yakup Saygılı 852 ve Ahmet Hamdi Parlak 999 numaralı kimliklerle ihanet ağının ilk bini içinde konumlandı.
CEVHERİ HAİNİ MEDYA BARONU
Terör örgütünün medya yapılanmasındaki hiyerarşi de şifreli ID'lerle gün yüzüne çıktı.
FETÖ propagandası yapan firari Cevheri Güven'in kimlik numarası 3320 olarak saptandı.
Örgütün sözde medya sorumlularından olan Güven'in, diğer örgüt üyesi gazetecilere kıyasla çok daha üst bir konumda bulunduğu ve ihanet şebekesi içindeki kıymetinin bu numarayla tescillendiği anlaşıldı.
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