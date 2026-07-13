ID çözüldü: FETÖ teröristlerinin ByLock hiyerarşisi deşifre oldu... Cevheri Güven haininin numarası dikkat çekti

119 ülkede FETÖ’ye amansız takip: 2 bin 762 kritik ismin yeri belirlendi

Kanlı şebekenin en kritik isimlerinin ilk 1000'de yer aldığı öğrenildi.

Birden başlayarak 215 bini aşan bu numaraların, örgüt içindeki kıdem ve ihanet derecesini simgelediği belirlendi.

Hain terör örgütünün gizli faaliyetlerini yürüttüğü ByLock uygulamasında, üyelerin isimleri yerine ID (kimlik) numaraları kullandığı ortaya çıktı.

KUMPASÇILAR SUİKASTÇILAR İLK 100'DE

ByLock kimlik numaraları incelendiğinde, uygulamanın ilk etapta sadece mahrem imamlar ve örgütün tepe yöneticileri tarafından kullanıldığı saptandı.

İlk 100 içinde yer alan isimler, ihanet şebekesinin en tehlikeli figürlerinden oluştu.

MİT kumpası davasında yargılanan tutuklu eski emniyet müdürü Erol Demirhan'ın kimlik numarası 27 olarak belirlendi.

Demirhan'ın hemen ardından 28 numaralı kimlikle eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Oğuz Kiremitçi sıralamada yer buldu.

ID OĞLU ID'LER

Hiyerarşideki en dikkat çekici detaylardan biri, kanlı eylemlere karışan teröristlerin numaraları oldu.

Ermeni gazeteci Hrant Dink suikastı davası sanıklarından Serkan Şahan 40 numaralı kimliği kullanırken, Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastının planlayıcısı Cemal Karaata'nın bağlı olduğu Cengiz Özkan 43 numaralı kimlikle sisteme kaydedildi.

Örgütün sözde ABD imamı olan ve 30 milyon dolarlık vurgunun aktörleri arasında gösterilen Mehmet Yaşa 49 numaralı kimlikle listede yer aldı.