Galatasaray'dan Greenwood misillemesi: Fenerbahçe'ye çalım! Rafael Leao ve Brahim Diaz gündemde

Rafael Leao

MENAJERLİK SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRDİ Transfer süreciyle ilgili dikkat çeken bir gelişme de Rafael Leao'nun temsil yapısında yaşandı. Gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre deneyimli futbolcu, tek menajerle çalışma modelini sonlandırdı. Leao'nun bundan sonraki süreçte farklı ülkelerdeki transfer görüşmelerini avukatlardan oluşan bir ekiple yürüteceği, ayrıca Suudi Arabistan'dan gelebilecek olası teklifleri değerlendirmek amacıyla bölgede faaliyet gösteren bir temsilcilikle de anlaşma sağladığı öne sürüldü. Bu değişikliğin, yıldız oyuncunun yaz transfer dönemindeki seçeneklerini daha geniş kapsamda değerlendirmesine olanak sağlayacağı ifade edildi.

Brahim Diaz

BRAHIM DIAZ SÜRPRİZİ Sarı-kırmızılıların transfer gündemine Leao'nun yanı sıra Real Madrid'in yıldızı Brahim Diaz geldi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Galatasaray yönetimi, 26 yaşındaki futbolcunun transfer ihtimalini değerlendirmek amacıyla ilk temaslarını gerçekleştirdi.

Brahim Diaz

MENAJERİYLE GÖRÜŞME YAPILDI Haberlere göre Galatasaraylı yöneticiler, Brahim Diaz'ın menajeriyle ön görüşme yaparak transfer şartları hakkında bilgi aldı. Sarı-kırmızılıların bununla da yetinmeyip oyuncunun kulübü Real Madrid ile de iletişime geçtiği ve olası transferin mali koşullarını öğrenmeye çalıştığı aktarıldı. Şu aşamada Galatasaray'ın resmi teklif sunmadığı belirtilirken, taraflar arasındaki temasların önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşabileceği ifade edildi.