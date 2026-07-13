Galatasaray'dan Greenwood misillemesi: Fenerbahçe'ye çalım! Rafael Leao ve Brahim Diaz gündemde
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray'ın, Milan forması giyen Rafael Leao için girişimlerini hızlandırdığı öne sürüldü. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların Portekizli yıldızın transferinde en ciddi adaylardan biri olduğunu yazarken, Milan'ın beklentisinin 60 milyon euro seviyesinde olduğu aktarıldı. Sarı kırmızılıların ayrıca adı Fenerbahçe ile anılan Brahim Diaz için de devreye girdiği kaydedildi. İşte detaylar...
Süper Lig'de üst üste dört şampiyonluk yaşayan Galatasaray, yeni sezonda da zirvedeki yerini korumak için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılıların, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin Mason Greenwood hamlesinin ardından ses getirecek bir transfer gerçekleştirmek istediği ve bu doğrultuda 2 yıldızı gündemine aldığı iddia edildi.
LEAO İÇİN 60 MİLYON EURO BEKLENTİSİ
İtalyan basınında yer alan haberlere göre kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak bakan Rafael Leao için Milan da ayrılığa tamamen kapıyı kapatmış değil.
İtalyan ekibinin, yıldız oyuncunun bonservisi için yaklaşık 60 milyon euro talep ettiği belirtilirken, Galatasaray'ın transfer şartlarını değerlendirmeye devam ettiği ifade edildi.
Sarı-kırmızılı yönetimin, transferi gerçekleştirebilmek adına oyuncu cephesiyle temas kurmayı planladığı aktarıldı.
ÖNCELİĞİ PREMIER LİG VE LA LİGA
Galatasaray'ın transfer yarışındaki rakiplerinden biri olarak gösterilen Tottenham cephesinden gelen haberler ise sarı-kırmızılıların umutlarını artırdı.
İngiliz kulübünün bu aşamada Rafael Leao için resmi bir girişimde bulunmayı düşünmediği öne sürülürken, Galatasaray ile Benfica'nın transferde öne çıkan iki kulüp konumuna geldiği kaydedildi.
Buna rağmen Portekizli yıldızın önceliğinin halen Premier Lig veya La Liga olduğu, ancak bu liglerden beklentisini karşılayacak tekliflerin gelmemesi halinde farklı seçenekleri değerlendirebileceği belirtildi.
MENAJERLİK SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRDİ
Transfer süreciyle ilgili dikkat çeken bir gelişme de Rafael Leao'nun temsil yapısında yaşandı.
Gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre deneyimli futbolcu, tek menajerle çalışma modelini sonlandırdı. Leao'nun bundan sonraki süreçte farklı ülkelerdeki transfer görüşmelerini avukatlardan oluşan bir ekiple yürüteceği, ayrıca Suudi Arabistan'dan gelebilecek olası teklifleri değerlendirmek amacıyla bölgede faaliyet gösteren bir temsilcilikle de anlaşma sağladığı öne sürüldü.
Bu değişikliğin, yıldız oyuncunun yaz transfer dönemindeki seçeneklerini daha geniş kapsamda değerlendirmesine olanak sağlayacağı ifade edildi.
BRAHIM DIAZ SÜRPRİZİ
Sarı-kırmızılıların transfer gündemine Leao'nun yanı sıra Real Madrid'in yıldızı Brahim Diaz geldi.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre Galatasaray yönetimi, 26 yaşındaki futbolcunun transfer ihtimalini değerlendirmek amacıyla ilk temaslarını gerçekleştirdi.
MENAJERİYLE GÖRÜŞME YAPILDI
Haberlere göre Galatasaraylı yöneticiler, Brahim Diaz'ın menajeriyle ön görüşme yaparak transfer şartları hakkında bilgi aldı. Sarı-kırmızılıların bununla da yetinmeyip oyuncunun kulübü Real Madrid ile de iletişime geçtiği ve olası transferin mali koşullarını öğrenmeye çalıştığı aktarıldı.
Şu aşamada Galatasaray'ın resmi teklif sunmadığı belirtilirken, taraflar arasındaki temasların önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşabileceği ifade edildi.
KİRALAMA SEÇENEĞİ MASADA
Real Madrid ile sözleşmesi devam eden Fas Milli Takımı oyuncusunun ayrılığa olumlu yaklaşması halinde kiralama formülünün ön plana çıkabileceği kaydedildi.
Galatasaray teknik heyetinin, hem kanatlarda hem de 10 numara pozisyonunda görev yapabilen çok yönlü bir hücum oyuncusunu kadroya katmayı hedeflediği ve Brahim Diaz'ın bu profile uygun isimlerden biri olduğu belirtildi.
FENERBAHÇE DE DEVREDE
Transfer yarışında Galatasaray'ın tek başına olmadığı da öne sürüldü. Haberde, Fenerbahçe'nin de Brahim Diaz için oyuncu cephesiyle temas halinde olduğu iddia edilirken, sarı-kırmızılı yönetimin süreci yakından takip ettiği aktarıldı.
Geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 42 resmi karşılaşmada görev yapan 26 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.