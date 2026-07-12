Boğaziçili Ömer Faruk Bal Milyoner'e 50 bin TL ile veda etti
ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan Boğaziçili Endüstri Mühendisliği öğrencisi Ömer Faruk Bal, 250 bin TL değerindeki soruya kadar ulaşmayı başardı. "Çekilirsem daha çok üzülürüm" diyerek risk alan Bal, verdiği yanlış cevapla 50 bin TL’lik ödülün sahibi oldu.
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- Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği son sınıf öğrencisi Ömer Faruk Bal, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 250 bin TL'lik soruda risk alarak yanlış cevap verdi ve 50 bin TL ile yarışmadan ayrıldı.
- Ömer Faruk Bal, Kamil Sönmez türküsündeki Vona sorusunda yarı yarıya ve telefon jokerlerini kullanarak doğru cevap Perşembe'yi buldu.
- Yarışmacı, tahta sorusunu organik kaynak ve evren ölçeğinde mantık yürüterek doğru yanıtladı.
- Ömer Faruk Bal, 250 bin TL'lik soruda sosyal medyada gördüğü bilgiye dayanarak 2025 cevabını verdi ancak yanıldı.
- ATV'de yayınlanan bölümde Ömer Faruk Bal'a lise arkadaşı ve Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Yasin Öz eşlik etti.
Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği son sınıf öğrencisi Ömer Faruk Bal, Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde sakin görünen ama her soruda yüksek sesle düşünen yarışma tarzıyla dikkat çekti. ATV ekranlarında yayınlanan bölümde Ömer, jokerlerini kritik bir Karadeniz sorusunda kullandı, zorlandığı bir soruda mantık yürütmeyle çıkış buldu, 250 bin TL'lik soruda ise risk alıp 50 bin TL ile yarışmaya veda etti.
BOĞAZİÇİ ÖĞRENCİSİ KOLTUĞA ÖZGÜVENLE OTURDU
Ömer Faruk Bal, Oktay Kaynarca'nın karşısına eğitim hayatını ve hedeflerini anlatarak çıktı.
Boğaziçi Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği okuduğunu söyleyen Ömer, son sınıfta olduğunu belirtti. Mezuniyet yaklaşırken ilgisini yapay zeka alanına çevirdiğini anlattı.
Aslen Konyalı olan yarışmacı, 5 yıldır İstanbul'da yaşadığını söyledi. Ailesinin Konya'da, iki ablasının ise yurt dışında olduğunu dile getirdi.
Stüdyoda ona lise arkadaşı Yasin Öz eşlik etti. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi olan Yasin, Ömer'e destek için geldiğini söyledi.Boğaziçili Ömer Faruk Bal Milyoner'e 50 bin TL ile veda etti
İLK CEVAP HIZLI GELDİ, YARIŞMA RAHAT BAŞLADI
Ömer'in karşısına ilk olarak 2 bin TL değerindeki "Tadında bırakalım" sorusu çıktı.
Şıklarda birbirine zıt anlamlar vardı. "Elimizdekiyle yetinmeyelim", "Daha fazlasını arzulayalım" ve "Limitleri iyice zorlayalım" seçenekleri, ifadeyi ters yöne çekiyordu.
Ömer fazla beklemedi.
"Aşırılığa kaçmayalım" cevabını verdi ve ilk soruyu rahat geçti.
SAKİN TAVRI SORULAR İLERLEDİKÇE DEĞİŞTİ
Yarışmanın başında daha net cevaplar veren Ömer, basamaklar yükseldikçe her seçeneği açık açık tartmaya başladı.
"Pi sayısı" için 3'ten büyük, 4'ten küçük cevabını verdi.
"Yazılı yoklama" sorusunda öğretmen ve öğrenci ilişkisini doğru kurdu.
Harry Potter sorusunda ise Seçmen Şapka, Mürver Asa ve Görünmezlik Pelerini gibi seriye ait nesneler arasından dışarıda kalanı buldu. Doğru cevap "Garavel hapı" oldu.
Gabriel Garcia Marquez sorusunda da "Albaya Mektup Yok" cevabıyla ilerledi.
VONA SORUSUNDA İBRE BİR ANDA ÇAYELİ'NE DÖNDÜ
Bölümün ilk büyük kırılma anı Kamil Sönmez türküsüyle geldi.
Ömer'e, türküde adı geçen "Vona"nın Ordu'nun hangi ilçesinin eski adı olduğu soruldu.
Şıklar şöyleydi:
- A: Perşembe
- B: Bulancak
- C: Çarşamba
- D: Çayeli
Ömer ilk anda Çayeli'ne yaklaştı. Karadeniz çağrışımı onu bu şıkka götürdü. Ancak emin olamadı.
Önce yarı yarıya joker hakkını kullandı. İki yanlış şık elendi ve geriye Perşembe ile Çayeli kaldı.
JOKERLE GELEN CEVAP YARIŞMANIN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ
İki seçenek kaldığında Ömer hala Çayeli'nden tam kopamadı.
Bu kez telefon jokerine başvurdu. Aramak istediği isim Anıl Çevik'ti.
Ömer, Anıl'ın halk müziğine ve eski kültürel bilgilere meraklı olduğunu söyledi. Bu yüzden bu soruda ona güvenebileceğini belirtti.
Sesli soru Anıl'a dinletildi. Ardından seçenekler okundu.
Anıl hiç uzatmadan "A Perşembe" dedi.
Ömer de "Anıl'a güveniyorum" diyerek Perşembe cevabını seçti. Doğru yanıt geldi.
OKTAY KAYNARCA'DAN ÇAYELİ HATIRLATMASI
Doğru cevabın ardından Oktay Kaynarca, Ömer'in başta neden Çayeli'ne yöneldiğini sordu.
Ömer, Çayeli'nin Karadeniz'de olduğunu bildiğini ama Rize mi Ordu mu olduğundan emin olamadığını anlattı.
Kaynarca bu noktada "Çayeli'nden Öteye diye türküsü bile var" hatırlatmasını yaptı.
Ömer de o anda hatasını fark etti ve "Rize!" diyerek rahatladı.
YANLIŞ OKUNAN SORU, DOĞRU MANTIKLA KURTARILDI
Ömer'in en uzun düşündüğü anlardan biri "tahta" cevabına giden soruda yaşandı.
Soruyu ilk anda yanlış okuduğunu sonradan fark etti. Başta "hangisi daha fazladır" diye düşündüğü için elmas, altın ve gümüş üzerinden uzun uzun çıkarım yaptı.
Sonra sorudaki yön değişti.
Ömer, tahtanın organik bir kaynaktan, yani ağaçlardan geldiğini söyledi. Dünya dışında organik yaşamın henüz bulunmadığı bilgisinden hareket etti.
Bu yüzden evren ölçeğinde bakıldığında tahtanın diğer seçeneklere göre çok daha sınırlı olacağını düşündü.
"Bu kadar düşünüp çekilmek istemiyorum" dedi ve "Tahta" cevabını verdi.
Cevap doğru çıktı.
250 BİN TL'DE HAFIZASINA GÜVENDİ
Ömer Faruk Bal, yarışmada 250 bin TL'lik soruya kadar geldiğinde artık tablo değişmişti.
Bu kez karşısındaki soru, Türkiye'nin bir değişikliği hangi yıl yaptığıyla ilgiliydi. Metinde sorunun konusu açıkça yer almasa da Ömer'in karar sürecinde yıllar belirleyici oldu.
Özellikle 2025 seçeneği üzerinde durdu.
Bu bilgiyi sosyal medyada yakın zamanda gördüğünü söyledi. 2022 ihtimalini düşündü ama o döneme ait güçlü bir hatırası olmadığını anlattı.
"ÇEKİLİRSEM DAHA ÇOK ÜZÜLÜRÜM"
Ömer'in final kararında asıl etki, risk hesabı oldu.
Yanlış cevabı göze alabileceğini söyledi. Ancak çekilip de aklındaki cevap doğru çıkarsa çok daha fazla üzüleceğini belirtti.
Bu yüzden 250 bin TL'lik soruda yarışmadan ayrılmak yerine devam etmeyi seçti.
Son kararını D şıkkı, 2025 olarak verdi.
RİSK TUTMADI, YARIŞMA 50 BİN TL'DE BİTTİ
Ömer Faruk Bal'ın 2025 cevabı doğru çıkmadı.
Oktay Kaynarca, yarışmacının 50 bin TL ile ayrıldığını açıkladı.
Böylece yarışmaya sakin başlayan, Vona sorusunda jokerle yön değiştiren, tahta sorusunda mantıkla çıkış bulan Ömer Faruk Bal'ın Milyoner yolculuğu 250 bin TL'lik riskin ardından sona erdi.
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