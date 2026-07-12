Önce yarı yarıya joker hakkını kullandı. İki yanlış şık elendi ve geriye Perşembe ile Çayeli kaldı.

Ömer ilk anda Çayeli'ne yaklaştı. Karadeniz çağrışımı onu bu şıkka götürdü. Ancak emin olamadı.

Ömer'e, türküde adı geçen "Vona" nın Ordu'nun hangi ilçesinin eski adı olduğu soruldu.

Ömer, Anıl'ın halk müziğine ve eski kültürel bilgilere meraklı olduğunu söyledi. Bu yüzden bu soruda ona güvenebileceğini belirtti.

Bu kez telefon jokerine başvurdu. Aramak istediği isim Anıl Çevik'ti.

OKTAY KAYNARCA'DAN ÇAYELİ HATIRLATMASI

Doğru cevabın ardından Oktay Kaynarca, Ömer'in başta neden Çayeli'ne yöneldiğini sordu.

Ömer, Çayeli'nin Karadeniz'de olduğunu bildiğini ama Rize mi Ordu mu olduğundan emin olamadığını anlattı.

Kaynarca bu noktada "Çayeli'nden Öteye diye türküsü bile var" hatırlatmasını yaptı.

Ömer de o anda hatasını fark etti ve "Rize!" diyerek rahatladı.

YANLIŞ OKUNAN SORU, DOĞRU MANTIKLA KURTARILDI

Ömer'in en uzun düşündüğü anlardan biri "tahta" cevabına giden soruda yaşandı.

Soruyu ilk anda yanlış okuduğunu sonradan fark etti. Başta "hangisi daha fazladır" diye düşündüğü için elmas, altın ve gümüş üzerinden uzun uzun çıkarım yaptı.

Sonra sorudaki yön değişti.

Ömer, tahtanın organik bir kaynaktan, yani ağaçlardan geldiğini söyledi. Dünya dışında organik yaşamın henüz bulunmadığı bilgisinden hareket etti.

Bu yüzden evren ölçeğinde bakıldığında tahtanın diğer seçeneklere göre çok daha sınırlı olacağını düşündü.

"Bu kadar düşünüp çekilmek istemiyorum" dedi ve "Tahta" cevabını verdi.

Cevap doğru çıktı.