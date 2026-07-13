Haluk Levent'in İmamoğlu ve CHP ile 'AHBAP' çavuş ilişkileri! 'SİSTEM'atik para trafiği: Neden Hatay? Şile'de dönen dolaplar....
Haluk Levent, vicdan sömürüsüyle vicdansızca vurgun yaptı. Depremzedelere toplanan bağışları bahiste yedi, "mide kanseriyim" yalanıyla çevresini söğüşledi. AHBAP'a başlatılan kapsamlı soruşturmayla patlayan lağımın kokusu CHP'yi sardı. Levent'in Ekrem İmamoğlu'nun ekibi ve CHP ile girift ilişkiler içerisinde olduğu belirlendi. İmamoğlu'nun danışmanı Ece Güner'le astronomik para trafiği kayıtlara geçerken, AHBAP'ı denetleyip "olur" veren kişi Özgür Özel'in ekibinden çıktı. Öte yandan Haluk Levent, İmamoğlu ve Özel tarafından CHP'nin Hatay adayı yapılmak istenmişti. Bu durum "SİSTEM'in Hatay ayağı ona mı verilecekti?" sorusunu akıllara getirdi. Levent'in kardeşi Berkant Acil'in ise Şile operasyonunda tutuklandığı biliniyor.
Vicdan sömürüsü yapıp tarihin en büyük vicdansızlığına imza atan sabıkalı bir müzisyen, "bağış ve yardım" adı altında topladığı paraları kumar ve bahiste çarçur etti.
Haluk Levent'in AHBAP çavuş ilişkileri ile kurduğu sistemde, savcılığın iddianamesine göre 60 milyon dolar iç edildi.
Levent hakkında, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma, "deprem bağışlarının yurt dışına kaçırıldığı ve amacı dışında kullanıldığı" iddiaları üzerine derinleştirildi.
BAĞIŞ PARALARINI BAHİSTE YEDİ... "KANSERİM" DEYİP MİLLETİ KANDIRDI
AHBAP Derneği'nin hesaplarındaki bağış paralarının şahsi hesaplara aktarıldığı, bu paralarla 2020-2026 yıllarında 990 milyon lira yasal bahis oynandığı ve yaklaşık 390 milyon lira kaybedildiği tespit edildi.
Yardım paralarını kumarda kaybeden Haluk Levent'in "mide kanseriyim" yalanıyla çevresinden para topladığı WhatsApp yazışmalarıyla ortaya çıktı. Organize vicdan sömürüsü yapan yapının hiçbir kutsalı olmadığı gözler önüne serildi.
AHBAP'TA "SİSTEM"Lİ İŞLER: İMAMOĞLU'NUN DANIŞMANI ASTRONOMİK PARA TRAFİĞİ
Haluk Levent'in topladığı yardım paralarını zimmetine geçirmesi, AHBAP'ı kefil gösterip astronomik gayrimenkul harcamaları yapması tıpkı İstanbul'daki "SİSTEM"i andıran bir yolsuzluk yapılanmasını akıllara getirdi.
Nitekim Levent'in Ekrem İmamoğlu ve CHP ile girift temaslar ve para trafiği içerisinde olduğu belirlendi. Soruşturma dosyasından İmamoğlu'nun danışmanı olan CHP'li Erdoğan Toprak'ın eski eşi Ece Güner çıktı.
Güner'in Haluk Levent'in paravan olarak kullandığı dernek çalışanlarının hesaplarına yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirildiği belirlendi.
İncelemelerde;
▪️ Ece Güner'in hesabından Emrah Gödeliner'e 8 işlemde toplam 47 milyon 904 bin 876 TL,
▪️ Zafer Yay'a 3 işlemde 21 milyon 20 bin TL,
▪️ Yeliz Kaya'ya ise 1 işlemde 4 milyon 633 bin 10 TL gönderildiği tespit edildi.
Buna karşılık;
▪️ Emrah Gödeliner'den Ece Güner'in hesabına 13 işlemde toplam 63 milyon 980 bin 950 TL,
▪️ Yeliz Kaya'dan ise 2 işlemde 10 milyon 800 bin TL para transferi yapıldığı belirlendi.
80 milyon lirayı bulan şaibeli para trafiğini "Haluk Levent'in bana borcu vardı" diye açıklayan Ece Güner, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
'EKOSİSTEM'İN HATAY ADAYIYDI
Öte yandan 2024 yerel seçimleri zamanında Haluk Levent, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel tarafından CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı yapılmak istenmişti. Bu durumu bizzat "Bana teklif geldi" diyerek Levent açıklamıştı. Dönemin CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Haluk evet deseydi ankete koyardık" açıklamasında bulunmuştu.
HATAY'DA "AHBAP" ÇAVUŞ SİSTEMİ
İşte Haluk Levent'e "Gel seni Hatay adayı yapalım" teklifinin arka planında tıpkı İBB'deki gibi bir yolsuzluk ve vurgun "SİSTEM"i kurma arayışı olduğu söyleniyor. "Eğer Haluk Levent adaylaştırılıp seçimi kazanabilseydi SİSTEM'in bir benzeri Hatay'da kurulur muydu?" sorusu zihinleri meşgul ediyor.
CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Mustafa Yavuz, konuya ilişkin "Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun, Haluk Levent'i 2024 yerel seçimlerinde Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapmak istemelerinin nedeni, bugün Haluk Levent'in AHBAP Derneği üzerinden yaptığı büyük vurgun iddiasıyla daha net anlaşılmıştır" değerlendirmesinde bulundu.
Soruşturmadaki bir diğer detay ise oldukça dikkat çekici.
AHBAP'I DENETLEYİP "OLUR" VEREN CHP'Lİ ÇIKTI
AHBAP Derneği'nin denetimini yapan ve herhangi bir sorun tespit edemeyen TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu'nun, Özgür Özel yönetiminde CHP Ticaret Politikaları Kurulu Başkanı olduğu ortaya çıktı.
Aynı zamanda CHP PM üyesi olan Kartaloğlu, AHBAP'a yaptıkları denetim sonrası "Sorun yok, her şey yolunda" ifadelerinin yer aldığı bir video çekmişti. MASAK raporlarına göre ise şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu,
kendi aralarında yüksek miktarlarda para transferleri gerçekleştirdikleri belirlendi.
KARDEŞİ CHP'Lİ BELEDİYEYE OPERASYONDA TUTUKLANDI
AHBAP Derneği'nin mali işlemleri ve bazı harcamalarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan dosyada Berkant Acil de şüpheliler arasında bulunuyor.
Acil, CHP'li Şile Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının 3. dalgasında gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Etkin pişmanlıktan yararlanan Şile Belediyesi Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz ile Kültür Koordinatörü Furkan Yapıcı, Murat Ongun'un ekibinden Şile'ye gönderilen isimlerin kurduğu sistemle konser ihalelerinden milyonlarca lira kazanıldığı itiraf etmişti.
Berkant Acil ve ağabeyi Haluk Levent'in "Koşan Adam" isimli organizasyonun firmasının sahibi olduğu bilinirken itirafçılar Kartal'da yapılan gizli bir toplantıyı açık etti. "4 milyon TL nakit ve 3 lüks telefon" karşılığı yapılan pazarlığı anlattı.
Tüm bu somut veriler Haluk Levent ve kardeşinin CHP ile kurduğu AHBAP çavuş ilişkilerini açık etti.
AHBAP Derneği hakkında devam eden soruşturmaların önümüzdeki günlerde daha da derinleştirilmesi ve yeni detayların kamuoyuna açıklanması bekleniyor.