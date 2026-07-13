Haluk Levent'in İmamoğlu ve CHP ile 'AHBAP' çavuş ilişkileri! 'SİSTEM'atik para trafiği: Neden Hatay? Şile'de dönen dolaplar....

Vicdan sömürüsü yapıp tarihin en büyük vicdansızlığına imza atan sabıkalı bir müzisyen, "bağış ve yardım" adı altında topladığı paraları kumar ve bahiste çarçur etti. Haluk Levent'in AHBAP çavuş ilişkileri ile kurduğu sistemde, savcılığın iddianamesine göre 60 milyon dolar iç edildi. Levent hakkında, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma, "deprem bağışlarının yurt dışına kaçırıldığı ve amacı dışında kullanıldığı" iddiaları üzerine derinleştirildi.

BAĞIŞ PARALARINI BAHİSTE YEDİ... "KANSERİM" DEYİP MİLLETİ KANDIRDI AHBAP Derneği'nin hesaplarındaki bağış paralarının şahsi hesaplara aktarıldığı, bu paralarla 2020-2026 yıllarında 990 milyon lira yasal bahis oynandığı ve yaklaşık 390 milyon lira kaybedildiği tespit edildi. Yardım paralarını kumarda kaybeden Haluk Levent'in "mide kanseriyim" yalanıyla çevresinden para topladığı WhatsApp yazışmalarıyla ortaya çıktı. Organize vicdan sömürüsü yapan yapının hiçbir kutsalı olmadığı gözler önüne serildi.





AHBAP'TA "SİSTEM"Lİ İŞLER: İMAMOĞLU'NUN DANIŞMANI ASTRONOMİK PARA TRAFİĞİ



Haluk Levent'in topladığı yardım paralarını zimmetine geçirmesi, AHBAP'ı kefil gösterip astronomik gayrimenkul harcamaları yapması tıpkı İstanbul'daki "SİSTEM"i andıran bir yolsuzluk yapılanmasını akıllara getirdi.



Nitekim Levent'in Ekrem İmamoğlu ve CHP ile girift temaslar ve para trafiği içerisinde olduğu belirlendi. Soruşturma dosyasından İmamoğlu'nun danışmanı olan CHP'li Erdoğan Toprak'ın eski eşi Ece Güner çıktı.

Güner'in Haluk Levent'in paravan olarak kullandığı dernek çalışanlarının hesaplarına yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirildiği belirlendi.

İncelemelerde;

▪️ Ece Güner'in hesabından Emrah Gödeliner'e 8 işlemde toplam 47 milyon 904 bin 876 TL,

▪️ Zafer Yay'a 3 işlemde 21 milyon 20 bin TL,

▪️ Yeliz Kaya'ya ise 1 işlemde 4 milyon 633 bin 10 TL gönderildiği tespit edildi.

Buna karşılık;

▪️ Emrah Gödeliner'den Ece Güner'in hesabına 13 işlemde toplam 63 milyon 980 bin 950 TL,

▪️ Yeliz Kaya'dan ise 2 işlemde 10 milyon 800 bin TL para transferi yapıldığı belirlendi.



80 milyon lirayı bulan şaibeli para trafiğini "Haluk Levent'in bana borcu vardı" diye açıklayan Ece Güner, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.