Meteoroloji tarih verdi: 48 saat içinde hava değişiyor! İstanbul’da güneş yerini yağmura bırakıyor

Hava sıcaklıklarında genel olarak önemli bir değişiklik beklenmezken, değerlerin mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Ancak önümüzdeki 48 saat içinde bazı bölgelerde hava şartlarının değişmesi bekleniyor. İstanbul'da güneşli başlayan hava yerini sağanak yağışlara bırakırken, güney ve doğu illerinde kavurucu sıcaklar etkisini sürdürecek.

İSTANBUL'DA HAVA DEĞİŞİYOR: GÜNEŞ YERİNİ ŞİMŞEKLERE BIRAKIYOR

Haftanın ilk günü olan 13 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'da parçalı bulutlu ve güneşli bir gökyüzü hakim olacak. Sıcaklığın 30 derece civarında seyretmesi beklenirken, nemle birlikte hissedilen sıcaklık artacak.

Ancak 14 Temmuz Salı günü İstanbul için "sarı alarm" niteliğinde bir değişim var. Haritaya göre Salı günü İstanbul ve çevresinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklık 28 dereceye gerilese de ani yağış ve şimşek çakmalarına karşı vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.

13 Temmuz’da sıcak ve parçalı bulutlu hava beklenirken, 14 Temmuz’da İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağış ve olumsuz hava riski artacak.

ANKARA'DA İSTİKRARLI SICAKLIK: KAVURUCU NEM KAPIDA

Başkent Ankara'da ise İstanbul'un aksine daha durağan ama sıcak bir hava hakim. Pazartesi günü 32-34 derece bandında seyreden hava sıcaklığı, Salı günü de etkisini sürdürecek. Ankara'da her iki gün de parçalı bulutlu bir gökyüzü beklense de herhangi bir yağış öngörülmüyor. Başkentliler için güneşin dik geldiği öğle saatlerinde "dışarı çıkmayın" uyarısı geçerliliğini koruyor.

Ankara’da sıcak ve parçalı bulutlu hava etkili olacak, yağış beklenmezken öğle saatlerinde sıcaklara dikkat edilmesi gerekiyor.

KUZEYDE YAĞIŞ HATTI GENİŞLİYOR

13 Temmuz'da sadece Trakya ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde görülen sağanak yağışlar, 14 Temmuz Salı günü etki alanını genişletiyor. Marmara'nın tamamı, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına girecek. Özellikle Bolu, Karabük ve Kastamonu hattında yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Güney ve Güneydoğu Anadolu’da sıcaklıklar 42 dereceye kadar çıkarken, Ege ve Akdeniz’de de 40 dereceye yaklaşan sıcaklar etkili olacak. (Takvim foto arşiv)

GÜNEY VE GÜNEYDOĞU YANIYOR: 42 DERECE

Ülkenin güney kesimlerinde ise "termometre patlatan" cinsten bir sıcak dalgası yaşanıyor. Haritadaki kırmızı termometre simgeleri tehlikeyi işaret ediyor:

Güneydoğu Anadolu: Diyarbakır, Şanlıurfa ve Batman çevresinde sıcaklıklar 42 dereceye kadar yükseliyor.

Ege ve Akdeniz: Aydın, Muğla ve Antalya hattında 38-40 derecelik sıcaklıklar Pazartesi ve Salı günleri de etkisini sürdürecek.

Marmara’da İstanbul, Kocaeli ve Trakya’da yerel sağanak yağış beklenirken, sıcaklıklar 30 derece civarında seyredecek. (Takvim foto arşiv)

MARMARA'DA İSTANBUL VE TRAKYA İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Marmara Bölgesi'nde günün ilk saatlerinde az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Ancak zamanla bölgenin batısında bulutlanmanın artması bekleniyor. Trakya kesimi ile İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebileceği bildirildi.

İstanbul'da sıcaklığın 30 derece civarında olması beklenirken, kentte gün içinde parçalı bulutlu hava, gece saatlerinde ise yerel yağış ihtimali öne çıkıyor. Bursa ve Çanakkale'de ise sıcaklıkların 32-33 derece seviyelerinde olması, havanın ise genel olarak az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Ege’de sıcak ve açık hava etkisini sürdürecek, sıcaklıklar 37 dereceye kadar çıkarken kıyılarda kuvvetli rüzgar bekleniyor.

EGE'DE SICAK HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Ege Bölgesi'nde yağış beklentisi bulunmuyor. Bölge genelinde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Özellikle iç kesimlerde sıcaklıkların yüksek seviyelerde seyretmesi bekleniyor.

Denizli ve Muğla'da sıcaklıkların 37 dereceye ulaşacağı tahmin edilirken, Manisa'da termometrelerin 36 dereceyi göstermesi bekleniyor. İzmir'de ise sıcaklık yaklaşık 34 derece olacak. Güney Ege kıyılarında kuzey yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgarın hızının 30-50 kilometreye ulaşabileceği belirtildi.

AKDENİZ'DE TOROSLAR'DA SAĞANAK İHTİMALİ

Akdeniz Bölgesi'nde kıyı kesimlerde parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, Toroslar çevresinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunuyor.

Adana'da sıcaklığın 35 derece olması beklenirken, kentin kuzey kesimlerinde öğle saatlerinde yağış görülebilir. Antalya'da ise hava parçalı ve az bulutlu olacak, ancak iç kesimlerde günün ilerleyen saatlerinde sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Burdur'da sıcaklık 36 derece, Hatay'da ise 31 derece civarında olacak.