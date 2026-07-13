Meteoroloji tarih verdi: 48 saat içinde hava değişiyor! İstanbul’da güneş yerini yağmura bırakıyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahmin raporuna göre Türkiye, temmuz ortasında farklı hava koşullarının etkisi altında kalacak. Güneydoğu Anadolu’da sıcaklıklar 42 dereceye kadar çıkarken, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor. Özellikle İstanbul, Kocaeli, Trakya, Batı Karadeniz’in büyük bölümü ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yağış ihtimali öne çıkıyor.
Hava sıcaklıklarında genel olarak önemli bir değişiklik beklenmezken, değerlerin mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Ancak önümüzdeki 48 saat içinde bazı bölgelerde hava şartlarının değişmesi bekleniyor. İstanbul'da güneşli başlayan hava yerini sağanak yağışlara bırakırken, güney ve doğu illerinde kavurucu sıcaklar etkisini sürdürecek.
İSTANBUL'DA HAVA DEĞİŞİYOR: GÜNEŞ YERİNİ ŞİMŞEKLERE BIRAKIYOR
Haftanın ilk günü olan 13 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'da parçalı bulutlu ve güneşli bir gökyüzü hakim olacak. Sıcaklığın 30 derece civarında seyretmesi beklenirken, nemle birlikte hissedilen sıcaklık artacak.
Ancak 14 Temmuz Salı günü İstanbul için "sarı alarm" niteliğinde bir değişim var. Haritaya göre Salı günü İstanbul ve çevresinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklık 28 dereceye gerilese de ani yağış ve şimşek çakmalarına karşı vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.
ANKARA'DA İSTİKRARLI SICAKLIK: KAVURUCU NEM KAPIDA
Başkent Ankara'da ise İstanbul'un aksine daha durağan ama sıcak bir hava hakim. Pazartesi günü 32-34 derece bandında seyreden hava sıcaklığı, Salı günü de etkisini sürdürecek. Ankara'da her iki gün de parçalı bulutlu bir gökyüzü beklense de herhangi bir yağış öngörülmüyor. Başkentliler için güneşin dik geldiği öğle saatlerinde "dışarı çıkmayın" uyarısı geçerliliğini koruyor.
KUZEYDE YAĞIŞ HATTI GENİŞLİYOR
13 Temmuz'da sadece Trakya ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde görülen sağanak yağışlar, 14 Temmuz Salı günü etki alanını genişletiyor. Marmara'nın tamamı, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına girecek. Özellikle Bolu, Karabük ve Kastamonu hattında yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEY VE GÜNEYDOĞU YANIYOR: 42 DERECE
Ülkenin güney kesimlerinde ise "termometre patlatan" cinsten bir sıcak dalgası yaşanıyor. Haritadaki kırmızı termometre simgeleri tehlikeyi işaret ediyor:
Güneydoğu Anadolu: Diyarbakır, Şanlıurfa ve Batman çevresinde sıcaklıklar 42 dereceye kadar yükseliyor.
Ege ve Akdeniz: Aydın, Muğla ve Antalya hattında 38-40 derecelik sıcaklıklar Pazartesi ve Salı günleri de etkisini sürdürecek.
MARMARA'DA İSTANBUL VE TRAKYA İÇİN YAĞIŞ UYARISI
Marmara Bölgesi'nde günün ilk saatlerinde az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Ancak zamanla bölgenin batısında bulutlanmanın artması bekleniyor. Trakya kesimi ile İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebileceği bildirildi.
İstanbul'da sıcaklığın 30 derece civarında olması beklenirken, kentte gün içinde parçalı bulutlu hava, gece saatlerinde ise yerel yağış ihtimali öne çıkıyor. Bursa ve Çanakkale'de ise sıcaklıkların 32-33 derece seviyelerinde olması, havanın ise genel olarak az bulutlu geçmesi bekleniyor.
EGE'DE SICAK HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK
Ege Bölgesi'nde yağış beklentisi bulunmuyor. Bölge genelinde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Özellikle iç kesimlerde sıcaklıkların yüksek seviyelerde seyretmesi bekleniyor.
Denizli ve Muğla'da sıcaklıkların 37 dereceye ulaşacağı tahmin edilirken, Manisa'da termometrelerin 36 dereceyi göstermesi bekleniyor. İzmir'de ise sıcaklık yaklaşık 34 derece olacak. Güney Ege kıyılarında kuzey yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgarın hızının 30-50 kilometreye ulaşabileceği belirtildi.
AKDENİZ'DE TOROSLAR'DA SAĞANAK İHTİMALİ
Akdeniz Bölgesi'nde kıyı kesimlerde parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, Toroslar çevresinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunuyor.
Adana'da sıcaklığın 35 derece olması beklenirken, kentin kuzey kesimlerinde öğle saatlerinde yağış görülebilir. Antalya'da ise hava parçalı ve az bulutlu olacak, ancak iç kesimlerde günün ilerleyen saatlerinde sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Burdur'da sıcaklık 36 derece, Hatay'da ise 31 derece civarında olacak.
İÇ ANADOLU'DA HAVA GENELLİKLE AÇIK
İç Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu bir hava tahmin ediliyor. Bölge genelinde önemli bir yağış beklentisi bulunmazken sıcaklıkların mevsim değerleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Ankara ve Çankırı'da sıcaklıkların 34 derece olması öngörülürken, Konya'da 35 derece, Eskişehir'de ise 30 derece civarında sıcaklık bekleniyor.
BATI KARADENİZ'DE YEREL SAĞANAKLAR GÖRÜLECEK
Batı Karadeniz'de gün boyunca bulutlanmanın artması bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra Sinop dışında bölgenin genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebileceği tahmin ediliyor.
Bolu'da sıcaklığın 28 derece olması beklenirken, Düzce ve Zonguldak'ta gece saatlerinden sonra yağış ihtimali bulunuyor. Kastamonu'da ise öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak yağış görülebileceği bildirildi.
DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA YAĞIŞLI ALANLAR
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Artvin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rize ve Trabzon'da özellikle iç kesimlerde yağış ihtimali bulunurken, kıyı kesimlerde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise kuzeydoğu kesimlerde yerel yağışlar görülebilecek. Kars ve Ardahan çevrelerinde öğle saatlerinden sonra sağanak yağış beklenirken, Erzurum'da sıcaklığın 32 derece, Van'da 30 derece olması tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA SICAKLIK 40 DERECENİN ÜZERİNDE
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde açık ve sıcak hava etkisini sürdürecek. Bölge genelinde yağış beklenmezken sıcaklıklar yüksek seviyelerde kalacak.
Diyarbakır'da sıcaklığın 42 dereceye ulaşması beklenirken, Şanlıurfa'da 41 derece, Siirt'te 40 derece ve Mardin'de 37 derece ölçülmesi tahmin ediliyor. Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde yüksek sıcaklıklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.
RÜZGAR YER YER KUVVETLENECEK
Meteoroloji verilerine göre rüzgarın çoğunlukla kuzey yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Güneydoğu kesimler ile Akdeniz'de ise rüzgarın güney yönlerden eseceği tahmin ediliyor.
Güney Ege kıyılarında rüzgarın zaman zaman kuvvetlenerek saatte 30-50 kilometre hıza ulaşabileceği bildirildi.