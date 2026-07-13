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Altı Üstü İstanbul'da büyük yüzleşme! Emir dükkanı yakan kişinin Melek olduğunu öğreniyor

atv’nin ilgiyle takip edilen dizisi Altı Üstü İstanbul’un yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Hikayedeki tüm dengeleri değiştirecek tanıtımda Emir, uzun süredir peşinde olduğu acı gerçeğe ulaşarak dükkanı yakan kişinin Melek olduğunu öğreniyor. Bu büyük şokun ardından ikili arasında yaşanacak gerilim dolu yüzleşme, bu akşam saat 20.00'de izleyiciyle buluşan dizinin yeni bölümüne dair merakı zirveye taşıdı.

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Altı Üstü İstanbul'da büyük yüzleşme! Emir dükkanı yakan kişinin Melek olduğunu öğreniyor

atv ekranlarında ilgiyle izlenen Altı Üstü İstanbul, bu akşam 5. bölümüyle seyirciyle buluşuyor.

Altı Üstü İstanbul 5. bölümden kareler / Fotoğraflar Takvim arşivden alınmıştır.Altı Üstü İstanbul 5. bölümden kareler / Fotoğraflar Takvim arşivden alınmıştır.

TÜN DENGELERİ DEĞİŞTİREN GERÇEK

Hikayedeki düğümlerin çözülmeye başladığı tanıtımda, Rahimcan Kapkap'ın hayat verdiği Emir için tüm dengeleri değiştirecek bir gerçek ortaya çıkıyor.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Altı Üstü İstanbul'da büyük yüzleşme! Emir dükkanı yakan kişinin Melek olduğunu öğreniyor-3

DÜKKANI YAKAN KİŞİ KİM?

Fragmanda dikkat çeken sahnede Emir, uzun süredir peşinde olduğu gerçeğe ulaşıyor ve dükkanı yakan kişinin Melek olduğunu öğreniyor.

Büyük bir şok yaşayan Emir'in bu gerçekle nasıl yüzleşeceği ve vereceği tepki şimdiden merak konusu oldu.

Video Oynatma İkonu Altı Üstü İstanbul 5. Bölüm 2. Fragman

Altı Üstü İstanbul'da büyük yüzleşme! Emir dükkanı yakan kişinin Melek olduğunu öğreniyor-4

EMİR İLE MELEK KARŞI KARŞIYA

Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından Emir ile Melek'in karşı karşıya geldiği anlar, yeni bölümün en çarpıcı gelişmeleri arasında yer alıyor.

İkili arasında yaşanacak yüzleşmenin, hikayenin seyrini tamamen değiştirmesi beklenirken, izleyicileri duygu ve gerilim dolu sahneler bekliyor.

Altı Üstü İstanbul'da büyük yüzleşme! Emir dükkanı yakan kişinin Melek olduğunu öğreniyor-5

HER PAZARTESİ ATV EKRANLARINDA

Yeni bölüm fragmanıyla büyük heyecan yaratan atv'nin heyecanla beklenen dizisi Altı Üstü İstanbul, sürpriz gelişmeleri ve dikkat çeken yüzleşmeleriyle pazartesi akşamı 20.00'de yine ekran başındakilere soluksuz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

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