Altı Üstü İstanbul'da büyük yüzleşme! Emir dükkanı yakan kişinin Melek olduğunu öğreniyor

atv ekranlarında ilgiyle izlenen Altı Üstü İstanbul, bu akşam 5. bölümüyle seyirciyle buluşuyor.

Hikayedeki düğümlerin çözülmeye başladığı tanıtımda, Rahimcan Kapkap'ın hayat verdiği Emir için tüm dengeleri değiştirecek bir gerçek ortaya çıkıyor.

DÜKKANI YAKAN KİŞİ KİM?

Fragmanda dikkat çeken sahnede Emir, uzun süredir peşinde olduğu gerçeğe ulaşıyor ve dükkanı yakan kişinin Melek olduğunu öğreniyor.

Büyük bir şok yaşayan Emir'in bu gerçekle nasıl yüzleşeceği ve vereceği tepki şimdiden merak konusu oldu.

Altı Üstü İstanbul 5. Bölüm 2. Fragman