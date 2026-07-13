Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 10 ilde 25 şüpheli yakalandı! Bakan Gürlek duyurdu: 2 kişi cezaevinde 2 kişi yurt dışında

Soruşturmanın geldiği bu önemli aşamada titiz çalışmaları dolayısıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüze ve operasyonda görev alan tüm emniyet mensuplarımıza teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tevdi ettiği görev ve sorumluluk çerçevesinde, milletimizin adalet beklentisine yanıt vermek bizim için en büyük sorumluluktur. Aradan kaç yıl geçerse geçsin; hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına ve hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmasına müsaade edilmeyecektir.

Muhsin Yazıcıoğlu

Başta merhum Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere, bu elim olayda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; ailelerinin ve aziz milletimizin yüreğinde yer eden bu acının tüm yönleriyle aydınlatılması için sürecin sonuna kadar kararlılıkla takip edileceğini kamuoyunun bilgisine sunuyorum."

DOSYA YENİDEN AÇILDI Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada yeni bir süreç başladı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetkisizlik kararı sonrası dosya ve 20 bez torba içinde muhafaza edilen 190 klasör ile 1 karton kutudan oluşan adli arşiv Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredilmesinin ardından Başsavcılık kaynakları, dosyanın tüm yönleriyle yeniden değerlendirileceğini, mevcut delillerin baştan sona inceleneceğini ve "Ucu nereye uzanırsa uzansın üzerine gidileceğini" açıkladı.

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Samet Baş Takvim.com.tr Güncel