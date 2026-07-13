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Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 10 ilde 25 şüpheli yakalandı! Bakan Gürlek duyurdu: 2 kişi cezaevinde 2 kişi yurt dışında

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin 25 Mart 2009 tarihinde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybettiği soruşturmaya ilişkin 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu. Gürlek, operasyonlarda 25 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 10 ilde 25 şüpheli yakalandı! Bakan Gürlek duyurdu: 2 kişi cezaevinde 2 kişi yurt dışında

Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin 25 Mart 2009 tarihinde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

10 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Adalet Bakanı Akın Gürlek, dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devredilmesinin ardından yürütülen çalışmalar kapsamında 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu.

25 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin cezaevinde, 2 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu belirlendi.

Bakan Gürlek'in paylaşımı (Haberin fotoğrafları sosyal medya, AA ve Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır.)Bakan Gürlek'in paylaşımı (Haberin fotoğrafları sosyal medya, AA ve Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır.)

Gürlek sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin 25 Mart 2009 tarihinde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma, milletimizin vicdanında derin yer edinmiş, yıllardır aydınlatılması beklenen dosyaların başında gelmektedir.

Bu dosyanın tüm yönleriyle aydınlatılması, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluluğu bulunan herkesin hukuk önünde hesap vermesi için yargı makamlarımız ile kolluk kuvvetlerimiz, güçlü bir koordinasyon ve eşgüdüm içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açıldı. Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açıldı.

12 Haziran 2026 tarihinde Kahramanmaraş'tan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devredilen soruşturma kapsamında; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda, Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde bu sabah harekete geçilmiştir.

Soruşturma kapsamında, silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak ile tasarlayarak kasten adam öldürme suçlarını işledikleri değerlendirilen 29 şüpheli tespit edilmiş; Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar'da bulunan 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir.

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Operasyon kapsamında 25 şüpheli yakalanmış; 2 şüphelinin cezaevinde, 2 şüphelinin yurt dışında bulunduğu belirlenmiş olup firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Soruşturmanın geldiği bu önemli aşamada titiz çalışmaları dolayısıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüze ve operasyonda görev alan tüm emniyet mensuplarımıza teşekkür ediyorum.

Helikopterin enkazıHelikopterin enkazı

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tevdi ettiği görev ve sorumluluk çerçevesinde, milletimizin adalet beklentisine yanıt vermek bizim için en büyük sorumluluktur. Aradan kaç yıl geçerse geçsin; hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına ve hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmasına müsaade edilmeyecektir.

Muhsin YazıcıoğluMuhsin Yazıcıoğlu

Başta merhum Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere, bu elim olayda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; ailelerinin ve aziz milletimizin yüreğinde yer eden bu acının tüm yönleriyle aydınlatılması için sürecin sonuna kadar kararlılıkla takip edileceğini kamuoyunun bilgisine sunuyorum."

DOSYA YENİDEN AÇILDI

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada yeni bir süreç başladı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetkisizlik kararı sonrası dosya ve 20 bez torba içinde muhafaza edilen 190 klasör ile 1 karton kutudan oluşan adli arşiv Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredilmesinin ardından Başsavcılık kaynakları, dosyanın tüm yönleriyle yeniden değerlendirileceğini, mevcut delillerin baştan sona inceleneceğini ve "Ucu nereye uzanırsa uzansın üzerine gidileceğini" açıkladı.

Muhsin Yazıcıoğlu dosyasının yeni sürecinde başsavcılık açıklaması | Ucu nereye uzanırsa uzansın üzerine gidilecekMuhsin Yazıcıoğlu dosyasının yeni sürecinde başsavcılık açıklaması | Ucu nereye uzanırsa uzansın üzerine gidilecek
Muhsin Yazıcıoğlu dosyasının yeni sürecinde başsavcılık açıklaması | "Ucu nereye uzanırsa uzansın üzerine gidilecek"

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