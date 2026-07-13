CHP yönetimi 43 il başkanını görevden aldı, 36 ile yeni atama yaptı: Kılıçdaroğlu ve Özel cephelerinde denge değişti

YENİ KADROLAŞMAYA YOĞUN TALEP

Partili kaynaklar, bu süreçte her ilden en az 7-8 adayın il başkanı olabilmek için genel merkezin kapısını çaldığını ve yoğun talep arasında en uygun ismi seçebilmek için uzun istişareler yürütüldüğünü vurguluyor.

Ayrıca her hafta 3 bini aşkın ziyaretçinin parti binasına gelerek il-ilçelerdeki yeni kadrolaşma ve görev dağılımı için de temaslarda bulunduğu belirtiliyor.