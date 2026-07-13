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CHP yönetimi 43 il başkanını görevden aldı, 36 ile yeni atama yaptı: Kılıçdaroğlu ve Özel cephelerinde denge değişti

CHP’deki çift başlılığa dur diyen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 43 il başkanını görevden aldı, 36 ile hızla yeni atamalar yapıldı. Halihazırda 43 il başkanlığı Kılıçdaroğlu’na destek verirken, 31 il başkanlığı ise Özgür Özel’in yanında saf tutuyor. Görevden alınan il başkanlarından 14’ü kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi; yedi ilde atama süreci henüz tamamlanmadı. Parti yönetiminin önümüzdeki hafta yeni görevden alma kararları açıklaması bekleniyor.

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CHP yönetimi 43 il başkanını görevden aldı, 36 ile yeni atama yaptı: Kılıçdaroğlu ve Özel cephelerinde denge değişti

Tarihi bir iç savaş yaşayan CHP'de sular durulmuyor. Mutlak butlan kararı sonrası Manisa Milletvekili Özgür Özel'e desteğini açıklayan 74 il başkanı, ilk günden bu yana parti yönetimine ağır hakaretlerde bulunup çeşitli provokasyonlara girişmişti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’na bayrak açan Özgür Özel destekçisi il başkanları bir bir görevden alınırken, boşalan koltuklar için genel merkezde yoğun bir aday trafiği başladı. (Haberin fotoğrafları AA, Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır)CHP lideri Kılıçdaroğlu’na bayrak açan Özgür Özel destekçisi il başkanları bir bir görevden alınırken, boşalan koltuklar için genel merkezde yoğun bir aday trafiği başladı. (Haberin fotoğrafları AA, Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır)

Sabah'tan Murathan Yıldırım'ın haberine göre, genel merkezin sükûnet çağrılarına kulaklarını tıkayarak tepki çeken eylemlerine devam eden il başkanları için 17 Haziran'da düğmeye basıldı. Bu tarihte Ankara, Bursa, Bitlis ve Erzurum il başkanlarını görevden alan CHP MYK, aradan geçen 27 günde ise yurt genelindeki il örgütlerinin neredeyse yarısını baştan aşağı yeniledi.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

CHP yönetimi 43 il başkanını görevden aldı, 36 ile yeni atama yaptı: Kılıçdaroğlu ve Özel cephelerinde denge değişti-3

'ÖZEL'CİLERİN İDDİASI BOŞA DÜŞTÜ

Özgür Özel cephesinin, "İlçe yöneticisi bile bulamazlar" dediği Kılıçdaroğlu yönetimi, son 1 ay içerisinde 43 il başkanını görevden aldı, 36 ile hızla yeni atamalar yapıldı. Halihazırda görevden alınan ve henüz ataması yapılmayan il başkanlığı sayısı ise 7 oldu. 27 günlük süre zarfından Kılıçdaroğlu'na ağır hakaretler ederek isyan bayrağı açan toplam 14 il başkanı da kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

CHP yönetimi 43 il başkanını görevden aldı, 36 ile yeni atama yaptı: Kılıçdaroğlu ve Özel cephelerinde denge değişti-4

YENİ KADROLAŞMAYA YOĞUN TALEP

Partili kaynaklar, bu süreçte her ilden en az 7-8 adayın il başkanı olabilmek için genel merkezin kapısını çaldığını ve yoğun talep arasında en uygun ismi seçebilmek için uzun istişareler yürütüldüğünü vurguluyor.
Ayrıca her hafta 3 bini aşkın ziyaretçinin parti binasına gelerek il-ilçelerdeki yeni kadrolaşma ve görev dağılımı için de temaslarda bulunduğu belirtiliyor.

CHP yönetimi 43 il başkanını görevden aldı, 36 ile yeni atama yaptı: Kılıçdaroğlu ve Özel cephelerinde denge değişti-5

İL BAŞKANLIKLARINDA SON DURUM

13 Temmuz tarihi itibarıyla partide halihazırda Kılıçdaroğlu'nun yanında saf tutan il başkanı sayısı 43'e çıktı. Özgür Özel'i destekleyen il başkanı sayısı ise 31'e kadar geriledi.
Partide çift başlı görüntüye fırsat verilmeyeceğini her fırsatta vurgulayan CHP yönetiminin önümüzdeki hafta il başkanlıklarına dönük görevden alma kararlarına devam etmesi bekleniyor.

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CHP yönetimi 43 il başkanını görevden aldı, 36 ile yeni atama yaptı: Kılıçdaroğlu ve Özel cephelerinde denge değişti-7 CHP yönetimi 43 il başkanını görevden aldı, 36 ile yeni atama yaptı: Kılıçdaroğlu ve Özel cephelerinde denge değişti-8 CHP yönetimi 43 il başkanını görevden aldı, 36 ile yeni atama yaptı: Kılıçdaroğlu ve Özel cephelerinde denge değişti-9
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