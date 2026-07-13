Golcü transferi için harekete geçen Fenerbahçe'ye 3 flaş isim önerildi: Darwin Nunez, Balogun ve Gabriel Jesus!
Yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de golcü arayışları hız kazandı. Vedat Muriç transferinin ardından bir yıldız santrfor daha isteyen sarı-lacivertlilere Darwin Nunez, Gabriel Jesus ve Folarin Balogun isimleri önerildi.
Fenerbahçe, yeni sezon kadrosunu güçlendirme çalışmaları kapsamında forvet transferine odaklandı.
Vedat Muriç'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, hücum hattına üst düzey bir golcü daha eklemek için temaslarını sürdürüyor. Yönetimin hazırladığı listede farklı liglerden önemli isimler yer alırken, kulübe menajerler aracılığıyla da yeni oyuncu önerileri gelmeye devam ediyor.
FORVET LİSTESİNDE ÖNCELİKLİ İSİMLER
Sarı-lacivertlilerin santrfor listesinde Ollie Watkins ile Alexander Sörloth'un ilk sıralarda bulunduğu belirtildi. Yönetimin bu iki isim üzerindeki çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilirken, transfer piyasasında Fenerbahçe'nin golcü arayışı menajerlerin de dikkatini çekmiş durumda. Bu nedenle kulübe farklı profillerde birçok santrfor önerisinin ulaştığı kaydedildi.
Öne çıkan isimlerden biri Darwin Nunez oldu. Ocak ayındaki transfer döneminde Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakmadığı belirtilen Uruguaylı golcünün, bu kez transfere olumlu yaklaşabileceği yönünde sarı-lacivertli kulübe mesaj iletildiği öne sürüldü.
JESUS VE BALOGUN DA GÜNDEMDE
Fenerbahçe'ye önerilen bir diğer isim ise Gabriel Jesus oldu. Beşiktaş'ın da ilgilendiği belirtilen Brezilyalı forvetin, Arsenal'in gelecek sezon planlamasında yer almadığı ifade edildi.
Haberde, Branchini Ailesi'ne ait menajerlik şirketinin temsil ettiği 29 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer edilebileceği yönünde kulübe bilgi verdiği aktarıldı.
Sarı-lacivertlilere teklif edilen isimler arasında Monaco forması giyen Folarin Balogun da bulunuyor.
ABD Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele eden 25 yaşındaki golcüye Alman kulüplerinin de ilgi gösterdiği belirtilirken, oyuncunun menajeri Emeka Obasi'nin Balogun'u Fenerbahçe'ye önerdiği iddia edildi.
Yönetimin, transfer sürecinde futbol aklı ekibinin değerlendirmelerinin yanı sıra Oğuz Çetin'in hazırlayacağı raporu da dikkate alarak golcü transferine ilişkin yol haritasını netleştirmesi bekleniyor.