Golcü transferi için harekete geçen Fenerbahçe'ye 3 flaş isim önerildi: Darwin Nunez, Balogun ve Gabriel Jesus!

Vedat Muriç'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, hücum hattına üst düzey bir golcü daha eklemek için temaslarını sürdürüyor. Yönetimin hazırladığı listede farklı liglerden önemli isimler yer alırken, kulübe menajerler aracılığıyla da yeni oyuncu önerileri gelmeye devam ediyor.

Darwin Nunez

FORVET LİSTESİNDE ÖNCELİKLİ İSİMLER

Sarı-lacivertlilerin santrfor listesinde Ollie Watkins ile Alexander Sörloth'un ilk sıralarda bulunduğu belirtildi. Yönetimin bu iki isim üzerindeki çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilirken, transfer piyasasında Fenerbahçe'nin golcü arayışı menajerlerin de dikkatini çekmiş durumda. Bu nedenle kulübe farklı profillerde birçok santrfor önerisinin ulaştığı kaydedildi.

Öne çıkan isimlerden biri Darwin Nunez oldu. Ocak ayındaki transfer döneminde Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakmadığı belirtilen Uruguaylı golcünün, bu kez transfere olumlu yaklaşabileceği yönünde sarı-lacivertli kulübe mesaj iletildiği öne sürüldü.