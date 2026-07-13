CANLI YAYIN
Geri

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaş ödemeleri 17 Temmuz’da başlıyor: En düşük aylık için TBMM yarın toplanacak

SSK emeklileri tahsis numarasının son hanesine göre 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Temmuz arasında ödeme alacak. SSK ve Bağ-Kur aylıklarına yüzde 17,76, memur ve memur emeklilerine yüzde 13,52 zam uygulanacak.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaş ödemeleri 17 Temmuz’da başlıyor: En düşük aylık için TBMM yarın toplanacak

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Temmuz 2026 maaş zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 17,76, memur ve memur emeklileri için de yüzde 13,52 olarak netleşti. En düşük emekli maaşı 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye çıkarken, örneğin 25 bin TL alan bir SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin cebine ise 29 bin 440 TL girecek.

SSK ve Bağ-Kur'lular için ödeme maratonu 17 Temmuz'da başlıyor. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)SSK ve Bağ-Kur'lular için ödeme maratonu 17 Temmuz'da başlıyor. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Meclis’te bu hafta: Emekliye zam, öğrenciye af, IBAN mağduruna umutMeclis’te bu hafta: Emekliye zam, öğrenciye af, IBAN mağduruna umut
Meclis’te bu hafta: Emekliye zam, öğrenciye af, IBAN mağduruna umut

(4A) SSK kapsamında aylık alanlara ödeme, her ay olduğu gibi tahsis numarasının son rakamına göre 17 Temmuz ile 26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Ödeme takvimi şöyle olacak:

Tahsis Numarası Son RakamıÖdeme Günü
9Ayın 17'si
7Ayın 18'i
5Ayın 19'u
3Ayın 20'si
1Ayın 21'i
8Ayın 22'si
6Ayın 23'ü
4Ayın 24'ü
2Ayın 25'i
0Ayın 26'sı

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaş ödemeleri 17 Temmuz’da başlıyor: En düşük aylık için TBMM yarın toplanacak-3

BAĞ-KUR ÖDEMELERİ

Esnaf, sanatkâr ve tarım Bağ-Kur emeklileri ise her ayın son haftasında aylık alıyor. 4B kapsamında olan Bağ-Kur'lulara ödemeler 25-28 Temmuz tarihleri arasında tahsis numarasının son iki hanesindeki rakamlara göre gerçekleşecek.

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde, 3 ve 1 olanlar ayın 26'sında, 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde, 2 ve 0 olanlar da 28'nde emekli aylıklarını alacaklar.

Ödeme TarihiTahsis Numarası Son Rakamı
25 Temmuz9, 7, 5
26 Temmuz3, 1
27 Temmuz8, 6, 4
28 Temmuz2, 0

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaş ödemeleri 17 Temmuz’da başlıyor: En düşük aylık için TBMM yarın toplanacak-4

MEMUR VE MEMUR EMEKLİ AYLIĞI

Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı hesabına göre zam alıyor. Memur ve emeklisine 2026 yılı ikinci altı aylık dönem için yüzde 13,52 zam uygulanacak. Bugün itibarıyla 59 bin 896 olan lise mezunu en düşük memur aylığı, yüzde 13,52'lik artışla 67 bin 994 TL'ye çıktı. 1000 TL'lik seyyanen zammın eklenmesiyle en düşük memur aylığı alan vatandaşın cebine 68 bin 994 TL girdi. Üniversite mezunu bir memurun 62.403 TL olan aylığı da zam ve 1000 TL'lik eklemeyle 71 bin 839 TL'ye yükseldi.
Mevcut en düşük memur emekli aylığı ise 26 bin 889 TL. Yeni zamla birlikte en düşük memur emeklisi 1000 TL'lik seyyanen zamla birlikte 31.524 TL aylık alacak.

KategoriÖnceki Maaş (TL)Zam OranıZam Sonrası (TL)Seyyanen Zam (TL)Toplam Maaş (TL)
Lise Mezunu En Düşük Memur59.896%13,5267.9941.00068.994
Üniversite Mezunu Memur62.403%13,5270.8391.00071.839
En Düşük Memur Emeklisi26.889%13,5230.5241.00031.524

Emekli temmuz zammı ödeme tarihleri 2026: SSK ve Bağkur zamlı maaşları ne zaman yatacak?Emekli temmuz zammı ödeme tarihleri 2026: SSK ve Bağkur zamlı maaşları ne zaman yatacak?

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaş ödemeleri 17 Temmuz’da başlıyor: En düşük aylık için TBMM yarın toplanacak-6 SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaş ödemeleri 17 Temmuz’da başlıyor: En düşük aylık için TBMM yarın toplanacak-7 SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaş ödemeleri 17 Temmuz’da başlıyor: En düşük aylık için TBMM yarın toplanacak-8

Çıraklık sigortası olanı umutlandıran karar: Yargıtay emeklilik için açık kapı bıraktı
SONRAKİ HABER

Çıraklık sigortası olanı umutlandıran karar
Meryem Kartal
Meryem Kartal Takvim.com.tr Ekonomi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler