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Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent dahil 19 şüpheli gözaltında: Savcılık para ve bahis trafiğini açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneğine yönelik soruşturmada Haluk Levent’in yurt dışına çıkış hazırlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındığını duyurdu. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınırken dijital materyal, nakit para, altın, çek ve senetlere el konuldu. Dosyada Haluk Levent’in borçlu, Ahbap Derneğinin kefil olduğu öne sürülen toplam 2 milyon 750 bin dolarlık üç senet ile çalışan hesapları arasındaki yüksek tutarlı transferler inceleniyor.

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Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent dahil 19 şüpheli gözaltında: Savcılık para ve bahis trafiğini açıkladı

Şarkıcı Haluk Levent, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahbap Derneği'nin faaliyetleri ve yürütülen siber/mali süreçlerle ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Soruşturma dosyasını inceleyen savcılık, toplanan deliller ve ifadeler doğrultusunda Dernek Başkanı Haluk Levent hakkında gözaltı talimatı verdi.

Bursa’da gözaltına alınan Haluk Levent, sorgulanmak üzere İstanbul’a gönderildi. (Haberin fotoğrafları İHA ve Takvim.com.tr Foto Arşiv'den alınmıştır.)Bursa’da gözaltına alınan Haluk Levent, sorgulanmak üzere İstanbul’a gönderildi. (Haberin fotoğrafları İHA ve Takvim.com.tr Foto Arşiv'den alınmıştır.)

YURT DIŞINA KAÇAMADAN ALINDI

Talimat sonrası Haluk Levent yurt dışına kaçamadan Bursa'da gözaltına alındı.

İŞTE GÖZALTININ GEREKÇELERİ

Gözaltı kararının gerekçesinin Dernekler Kanunu'na muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği olduğu öğrenildi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Haluk Levent, Vatan Emniyet'e getirildi.

Video Oynatma İkonu Ahbap’ta milyarlık soygun: Haluk Levent gözaltına alındı!

DERNEĞE POLİS BASKINI

Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin genel merkezinde polis tarafından arama gerçekleştirildi. Söz konusu dernek binasında incelemelerde bulunuldu.

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Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent dahil 19 şüpheli gözaltında: Savcılık para ve bahis trafiğini açıkladı-3


BAĞIŞ PARALARINI AKLAMA MASAK RAPORUNDA

Hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketlerinin incelenmesi ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, kendi aralarında yüksek miktarlarda para transferleri gerçekleştirdikleri belirlendi.

Ahbap Derneği’nin arama görüntüleri ortaya çıktı.Ahbap Derneği’nin arama görüntüleri ortaya çıktı.

YARDIM PARALARIYLA BAHİS OYNADILAR

Ayrıca şüphelilerin şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, kısa süre içerisinde ise aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Video Oynatma İkonu Ahbap Derneği genel merkezine polis baskını düzenlendi

19 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yürütülen soruşturma kapsamında Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 19 şüpheli, 12 Temmuz 2026 tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Ahbap Derneği Denetim Kurulu Üyesi Merve Yılman da gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, yüklü miktarda nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli doküman ele geçirildi.

ŞÜPHELİ LİSTESİ NETLEŞTİ

Ad SoyadDurum
Haluk LeventGözaltında
Zafer YayGözaltında
Emrah GödelinerGözaltında
Şehmus BaştuğGözaltında
Halil BostancıGözaltında
Mehmet UluGözaltında
Sevda KurtGözaltında
Yasin MeydaneriGözaltında
Recep SancakGözaltında
Abdülcevat ÖzkanGözaltında
Kemal ÖtünçGözaltında
Nurdan ErişGözaltında
Gülşen ÖztürkGözaltında
Erhan DökmeciGözaltında
Merve YılmanGözaltında
Yusuf Can ErtitGözaltında
Tuğba Serbest BıçakGözaltında
İlker ÇetinGözaltında
Esin Önder ÇağlayanGözaltında
Yeliz KayaTutuklu
Ece Günerİl dışında
Alper ÇelikFirari
Müge Sözen KüçükFirari
Ali Barış KayaFirari
Banu ErenFirari
Buse VurucuYurt dışında

Haluk Levent'in bir gayrimenkul alımı için toplam 2 milyon 750 bin dolarlık üç senet düzenlediği öne sürüldü. İddiaya göre senetlerde Haluk Levent "borçlu", Ahbap Derneği ise "gayrikabili rücu kefil" olarak yer aldı.

Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent dahil 19 şüpheli gözaltında: Savcılık para ve bahis trafiğini açıkladı-4

Ayrıca Arland adına kayıtlı gayrimenkulün önce Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya adına, 4 gün sonra ise Esin Önder Çağlayan'a devredildiği görüldü.

Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent dahil 19 şüpheli gözaltında: Savcılık para ve bahis trafiğini açıkladı-5

AHBAP'LARIN ARASINDA DİKKAT ÇEKEN PARA TRAFİĞİ

Ahbap Derneği çalışanları Emrah Gödeliner, Zafer Yay ve Yeliz Kaya isimli şahısların IBAN hesaplarını Dernek Başkanı Haluk Levent'in kullandığı tespit edildi. Ahbap Derneği Avukatı Ece Güner'in ise bu üç çalışana yüksek tutarlarda para gönderdiği öğrenildi.

Bu kapsamda Ece Güner'in hesaplarından;

  • Emrah GÖDELİNER'in hesaplarına 8 işlemde 47.904.876,06 TL para girişi yapıldığı,
  • Zafer YAY'ın hesaplarına 3 işlemde 21.020.000,00 TL para girişi yapıldığı,
  • Yeliz KAYA'nın hesabına 1 işlemde 4.633.010,00 TL para girişi yapıldığı,

Buna karşılık Ece GÜNER'in hesaplarına;

  • Emrah GÖDELİNER'den 13 işlemde 63.980.950,00 TL para girişi;
  • Yeliz KAYA'dan 2 işlemde 10.800.000,00 TL para girişi yapıldığı tespit edildi.

Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent dahil 19 şüpheli gözaltında: Savcılık para ve bahis trafiğini açıkladı-6

ECE GÜNER İMAMOĞLU'NUN DANIŞMANI ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent'in danışmanı olan ve çok sayıda yüksek tutarlı para trafiği tespit edilen Avukat Ece Güner hakkında gözaltı kararı verildi. Ece Güner'in tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun da İBB'de danışmanı olduğu öğrenildi. Soruşturmanın merkezindeki isimlerden biri olan Ece Güner, NOW TV Yönetim Kurulu Başkanı Engin Güner'in kızıdır.

Siyaset ve medya dünyasıyla yakın bağları bulunan Güner, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ile olan evliliğini ise 2022 yılında sonlandırmıştı.

Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent dahil 19 şüpheli gözaltında: Savcılık para ve bahis trafiğini açıkladı-6

BAŞSAVCILIK USULSÜZLÜKLERİ TEK TEK AÇIKLADI: DEPREMZEDELER İÇİN TOPLANAN PARALARLA BAHSE OYNANMIŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Başsavcılığın yazılı açıklamasında, "Ahbap Derneği adına bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek miktarlı para transferleri yapıldığı" iddiasına ilişkin soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Soruşturmanın, "deprem bağışlarının yurt dışına kaçırıldığı ve amacı dışında kullanıldığı" iddiaları üzerine derinleştirildiği kaydedilen açıklamada, derneğin kurucusu Haluk Levent'in, çok sayıda şüphelinin hesabını kullandığı, bu hesaplardan birinin asistanı Yeliz Kaya adına kayıtlı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, şüpheli Kaya'nın şahsi hesabı olan ve Levent tarafından kullanılan hesaplara Ahbap Derneğinden yaklaşık 120 milyon lira para akışının tespit edildiği, yine şüpheli Levent tarafından kullanılan ve dernek kurucularından şüpheli Alper Çelik'in hesaplarından 2020-2026 yıllarında 990 milyon lira yasal bahis oynandığı ve yaklaşık 390 milyon lira kaybedildiği bilgisi verildi.

Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent dahil 19 şüpheli gözaltında: Savcılık para ve bahis trafiğini açıkladı-7

YURT DIŞINA KAÇMA HAZIRLIĞI YAPIYORMUŞ

Şahsi banka hesabı kullanamayan, ticari işlerde kullandığı çekler karşılıksız çıkan şüpheli Haluk Levent'in bu hacimde bahis oynamış olmasının şüpheleri artırdığı kaydedilen açıklamada, derinleştirilen soruşturma kapsamında "yurt dışı yasağı" tedbiri uygulanan şüphelinin yurt dışına kaçma hazırlıkları yapması üzerine operasyon ve yakalama sürecinin başlatıldığı belirtildi.

"ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINMIŞTIR"

Açıklamada, bunun yanında farklı bir soruşturma kapsamında da dernek ismi ve bağış vaadi kullanılarak şüpheli tarafından mağdurlardan gayrimenkul alındığı ancak Yeliz Kaya'nın şahsına aktarılan gayrimenkullerin daha sonra farklı şüpheliler adına tescil edildiği, bu kapsamda yaklaşık 60 milyon dolar mağduriyet oluşturulduğu kaydedildi.

Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent dahil 19 şüpheli gözaltında: Savcılık para ve bahis trafiğini açıkladı-8

DEPREMZEDELER İÇİN TOPLANAN PARALAR BAHSE

Başsavcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Dernek hesaplarının kambiyo senetleri ve şahsi hesaplara aktarılarak boşaltıldığına dair ciddi emareler bulunduğu, derneğe ait gayrimenkullerin şüpheli şahıslar adına tescil edildiği, 6 Şubat 2023 tarihli deprem felaketinin yarattığı menfi ve acı dolu duygular altında bulunan, yardımda bulunmak isteyen hassas vatandaşlarımızın bağışlarının şüphelilerce şahsi hesaplara aktarıldığı, bahis oynandığı, üçüncü kişilere aktarıldığı tespit edilmiş olup şüpheliler gözaltına alınmıştır."

Takvim.com.tr Haluk Levent'in dosyasını tek tek açtı.

ÇEK KULLANMA YETKİSİ ELİNDEN ALINMIŞTI

Ahbap Derneği Başkanı şarkıcı Haluk Levent, ticari işlemlerinde kullandığı ve toplamı 70 milyon TL tutan çeklerin karşılıksız çıkması üzerine adli para cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, karşılıksız çek düzenlenmesi sebebiyle Haluk Levent'in ticari yetkilerine kısıtlama getirmişti.

Alınan kararla ünlü şarkıcının bundan sonraki süreçte çek düzenlemesi, bankalarda yeni çek hesabı açması yasaklanmıştı.

Haluk Levent’e karşılıksız çek şoku... Mahkemeden 70 milyon ceza | Bir daha hesap açması yasakHaluk Levent’e karşılıksız çek şoku... Mahkemeden 70 milyon ceza | Bir daha hesap açması yasak

DEPREMZEDELERDEN LEVENT'E TEPKİ

Öte yandan 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen, şarkıcı Haluk Levent'in kurduğu Ahbap Derneği'nin depremzedeler için topladığı yaklaşık 158 milyon dolarlık bağışla yapılması planlanan konutların bir kısmı hala tamamlanmadı.

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Malatya'da yarım kalan konutlar tepki çekerken, depremzedeler toplanan bağışların nasıl harcandığının tüm belgeleriyle şeffaf şekilde açıklanmasını talep ediyor. Levent'e tepki gösteren depremzede İrfan Yılmaz, "TOKİ 500 bin konut yaptı, burada 200 konutu teslim edemediler." ifadelerini kullanmıştı.

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"ZARARI KARŞILAYACAĞIM" SÖZÜNÜ UNUTTU

Ayrıca Haluk Levent, dolandırıcılık iddialarının odağında da yer almıştı.

'Çörek otu dolandırıcılığı' olarak bilinen şirketi satın alarak "Garibanların zararını karşılayacağım" dedi.

Ancak aradan aylar geçti herhangi bir ödeme yapılmadı. Haluk Levent'e ulaşamayan mağdurlar isyan bayrağını çekmişti.

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