15 Temmuz’un 10. yılında 81 ilde anma programı düzenlenecek: Erdoğan Ankara’da dört etkinliğe katılacak
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 10. yılında etkinlikler, 81 il ile yurt dışında eş zamanlı yapılacak. Ayasofya’da 253 şehit için 253 hafızın katılımıyla hatim programı düzenlenecek. İstanbul’da 253 teknelik deniz korteji, 400 araçlık taksi korteji ile drone ve ışık gösterileri gerçekleştirilecek.
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yılında etkinlikler, 81 il ile yurt dışında eş zamanlı yapılacak.
AYASOFYA'DA 253 ŞEHİT ANISINA HATİM PROGRAMI
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 253 şehit anısına 253 hafızın katılımıyla hatim programı düzenlenirken, kentte 253 teknelik deniz korteji, 400 araçlık taksi korteji ile drone ve ışık gösterileri gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan programlar kapsamında 81 ilde ve yurt dışında çok sayıda anma etkinliği düzenlenecek. Başkan Erdoğan'ın programı 14 Temmuz'da başlayacak. Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek "Siyasal ve Hukuki Boyutuyla 10. Yılında 15 Temmuz Programı"na katılacak.
ANKARA'DA MEVLİD
Ankara'daki resmi program ise 15 Temmuz saat 12.30'da TBMM Camii'nde okutulacak Mevlid-i Şerif ile başlayacak.
BAŞKAN ERDOĞAN 4 PROGRAMA KATILACAK
15 Temmuz Çarşamba günü ise ilk olarak Beştepe Millet Camii'nde düzenlenecek 15 Temmuz Hatm-i Şerifi programına katılması planlanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki resmi anma töreninde yer alması bekleniyor.
Erdoğan'ın günün son programında ise saat 18.00'de Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenecek "10. Yılında 15 Temmuz: İrade Bizim, Zafer Bizim" programında millete hitap etmesi öngörülüyor.
Haber: Resum Ekrem Şahan