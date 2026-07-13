15 Temmuz’un 10. yılında 81 ilde anma programı düzenlenecek: Erdoğan Ankara’da dört etkinliğe katılacak

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yılında etkinlikler, 81 il ile yurt dışında eş zamanlı yapılacak.

Ayasofya'da hatim (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)



AYASOFYA'DA 253 ŞEHİT ANISINA HATİM PROGRAMI



Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 253 şehit anısına 253 hafızın katılımıyla hatim programı düzenlenirken, kentte 253 teknelik deniz korteji, 400 araçlık taksi korteji ile drone ve ışık gösterileri gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan programlar kapsamında 81 ilde ve yurt dışında çok sayıda anma etkinliği düzenlenecek. Başkan Erdoğan'ın programı 14 Temmuz'da başlayacak. Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek "Siyasal ve Hukuki Boyutuyla 10. Yılında 15 Temmuz Programı"na katılacak.