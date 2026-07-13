İtalyan basını Beşiktaş'ın Pavard ile ilgilendiğini duyurdu! Inter maaş yükü nedeniyle ayrılığa sıcak bakıyor

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine bu kez dünyaca ünlü bir stoper geldi. İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Inter, Fransız savunmacı Benjamin Pavard'ın geleceğiyle ilgili önemli bir karar aşamasında bulunuyor. Haberde, siyah-beyazlı ekibin de 30 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip eden kulüpler arasında gösterildiği ifade edildi.

Benjamin Pavard

INTER MAAŞ YÜKÜNÜ AZALTMAYI HEDEFLİYOR İtalyan basınındaki haberde, Inter yönetiminin maaş bütçesinde denge sağlamak amacıyla bazı oyuncularla yollarını ayırmayı değerlendirdiği aktarıldı. Bu kapsamda yıllık yaklaşık 8 milyon Euro kazandığı belirtilen Benjamin Pavard'ın da ayrılığına sıcak bakıldığı kaydedildi. Deneyimli savunmacının yüksek maaşının kulüp için önemli bir maliyet oluşturduğu ve bu nedenle ayrılık ihtimalinin ciddi şekilde değerlendirildiği öne sürüldü.