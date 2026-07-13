İtalyan basını Beşiktaş'ın Pavard ile ilgilendiğini duyurdu! Inter maaş yükü nedeniyle ayrılığa sıcak bakıyor
İtalya basını, Inter'in yüksek maaş yükü nedeniyle Benjamin Pavard ile yollarını ayırmayı değerlendirdiğini yazdı. Haberde, Fransız savunmacının Beşiktaş'ın gündeminde yer aldığı öne sürülürken transferin önündeki en büyük engelin oyuncunun maaş talebi olduğu belirtildi.
Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine bu kez dünyaca ünlü bir stoper geldi.
İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Inter, Fransız savunmacı Benjamin Pavard'ın geleceğiyle ilgili önemli bir karar aşamasında bulunuyor.
Haberde, siyah-beyazlı ekibin de 30 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip eden kulüpler arasında gösterildiği ifade edildi.
INTER MAAŞ YÜKÜNÜ AZALTMAYI HEDEFLİYOR
İtalyan basınındaki haberde, Inter yönetiminin maaş bütçesinde denge sağlamak amacıyla bazı oyuncularla yollarını ayırmayı değerlendirdiği aktarıldı.
Bu kapsamda yıllık yaklaşık 8 milyon Euro kazandığı belirtilen Benjamin Pavard'ın da ayrılığına sıcak bakıldığı kaydedildi.
Deneyimli savunmacının yüksek maaşının kulüp için önemli bir maliyet oluşturduğu ve bu nedenle ayrılık ihtimalinin ciddi şekilde değerlendirildiği öne sürüldü.
BEŞİKTAŞ İDDİASI VE MAAŞ ENGELİ
Haberde, Benjamin Pavard'ın adının Beşiktaş ile anıldığı ve Fransız futbolcunun Türkiye'de forma giymeye olumlu yaklaştığının iddia edildiği belirtildi.
Ancak olası transferin önündeki en büyük engelin oyuncunun maaş beklentisi olduğu vurgulandı.
Tarafların ekonomik şartlarda ortak bir noktada buluşmasının transferin gerçekleşmesi açısından belirleyici olacağı ifade edildi.
Öte yandan Beşiktaş'ın Benjamin Pavard ile resmi temas kurduğuna dair doğrulanmış bir bilginin bulunmadığı da aktarıldı.
Siyah-beyazlı yönetimin savunma hattını güçlendirmek amacıyla farklı isimler üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü, Pavard'ın ise değerlendirilen alternatiflerden biri olduğu belirtildi.