Fatih Tekke maç sonrası konuştu: Beklentimin altında kaldık

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Tekke, "Buraya gelen taraftarlarımızı maalesef sevindiremedik. 3 tane stoper değiştirmek zorunda kaldık. Maçın kırılma anları, ilk 5-10 dakika. Çok iyi çalıştığımız adam paylaşımında bir hata ve en ufak bir hatada cezalandırıldık. İkinci yarı akıl almaz şekilde, yüzde yüz faul olduğunu düşündüğüm pozisyonla hiç VAR'a gidilmeden 2-0 geri düştük. Çok üzgünüm. Bu tür maçları daha fazla istememiz lazım. Beklentimin altında kaldık" diye konuştu.

BATAGOV DEVAM EDEMEDİ

Trabzonspor'un Ukraynalı stoperi Arseniy Batagov ilk yarının sonlarında yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi. Genç savunmacı 45+3'te yerini Lundstram'a bıraktı. Batagov çıktıktan sonra stoper tandeminde Savic-Okay ikilisi görev yaptı.