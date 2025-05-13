Tekke Cimbom’a sürpriz hazırlıyor

Ligde oynanan maçta alınan mağlubiyetin ardından Fatih Tekke, ekibiyle birlikte analiz yaptı. Tekke, kupa finalinde oynanacak olan karşılaşmaya çok daha farklı bir oyun planı ve oyuncu grubuyla çıkmaya hazırlanıyor.

"Kupa maçı daha farklı olacak" diyen tecrübeli çalıştırıcı Nwakaeme; Zubkov ve Simon Banza gibi isimleri 11'e monte edecek ve hücum gücünü daha ön plana çıkarmaya çalışacak. Galatasaray ile ligde oynanan maçtan sonra "Kafamda ikinci maç için bazı şeyler var" diyen 47 yaşındaki hoca, tüm oyuncularından kupa finalinde çok daha fazla mücadele etmelerini istedi.