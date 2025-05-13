Süper Lig’de kritik son 3 hafta: İki takım daha veda edecek

Süper Lig'de küme düşme hattında büyük bir heyecan yaşanıyor. Kalan son 3 haftada Adana Demirspor ve Hatayspor'un ardından küme düşecek iki takım henüz kesinlik kazanmadı.

40 puanlı Rizespor 14. sırada yer alırken, Alanyaspor ise 38 puanla 15. basamakta bulunuyor. 16. sırada ise 35 puanlı Sivasspor var. 17. sırada bulunan Bodrum FK 'nın da 35 puanı bulunuyor. Bu 4 takımdan ikisi lige veda edecek. Rizespor kalan 3 maçta Göztepe, Beşiktaş ve Hatay ile karşılaşacak. Karadeniz ekibi ikili averajda Alanya'ya karşı üstün.

Ancak Sivas ve Bodrum'un gerisinde. Alanya ise Beşiktaş, Konya ve Sivas ile oynayacak. Akdeniz ekibi, Bodrum ve Rize'ye karşı ikili averajda geride Sivas ile ise ilk maçta berabere kaldı. Sivas 36. haftada Samsun'a konuk olacak. 37. haftayı bay geçecek Yiğido son haftada Alanya'ya konuk olacak. Sivasspor ikili averajda Rize'ye karşı üstün. Bodrum ise Trabzon, Kayseri ve Beşiktaş ile oynayacak. Ege ekibinin ikili averajda Rize, Sivas ve Alanya'ya üstünlüğü var.