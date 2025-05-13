Osimhen bombası! Galatasaray’dan Nijeryalı yıldızın transferiyle ilgili önemli adım

Süper Lig şampiyonluğuna 1 adım uzakta olan Galatasaray'dan taraftarları çok heyecanlandıracak bir hamle geldi. Sarı-Kırmızılılar bu sezon attığı goller ve oynadığı futbolla taraftarların sevgilisi haline gelen Victor Osimhen'i takımda tutma yolunda çok önemli bir adım attı.

9 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Bir süredir bu dev transferin finansmanıyla ilgili olarak çalışmalarda bulunan yönetimin, Napoli ile her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Alınan bilgilere göre 75 milyon Euro satın alma opsiyonu olan Osimhen için sezon başında 9 milyon Euro kiralama bedeli ödeyen Galatasaray, İtalyan kulübüyle 66 milyon Euro karşılığında el sıkıştı.

Bu paranın 3 yılda eşit taksitlerle ödenmesi konusunda da Napoli'nin ikna edildiği öğrenildi. Yönetim ayrıca Osimhen'in menajerine yıllık 12 milyon Euro'luk maaş talebinin de kabul edildiğini iletti.

HAZİRAN AYI BAŞINDA...

Juventus ve 2 Suudi ekibinden teklif alan Osimhen'in en geç haziran ayının ilk haftasına kadar karar vermesi bekleniyor.



"BİZİMLE KAL" ÇILGINLIĞI

Galatasaraylı taraftarlar Victor Osimhen'in takımda kalması için her yolu deniyor. Sarı-Kırmızılılar'ın önceki gece sosyal medyada açtığı "StayWithUsOsimhen (Bizimle kal Osimhen)" başlığına inanılmaz bir destek geldi. Dün itibariyle 800 bine yakın twit atılırken, Osimhen ismi bir anda dünya çapında trend topic oldu.