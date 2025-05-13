Fener’in gözü Anguissa’da

F.Bahçe'de gündem orta saha transferi. Fred'in ayrılık ihtimalinin kuvvetli olmasından dolayı Sarı-Lacivertliler'in Napoli'den Frank Anguissa'yı ilk sıraya koyduğu öne sürülüyor.

Kamerunlu oyuncunun iki yıllık kontrat uzatma opsiyonunun bulunduğu bilgisi mevcut. Ancak 29 yaşındaki orta sahanın sezon sonunda ayrılmayı planladığı aktarılıyor. Anguissa'nın güncel piyasa değeri 27 milyon Euro olarak öne çıkıyor...

Fenerbahçe'nin bonservis ödemeden transferi bitirmek istediği gelen bilgiler arasında. Çizme basını, güçlü fiziği ile dikkat çeken orta sahaya Monaco ve Chelsea'nin de ilgisinin olduğunu duyurmuştu. Anguissa, bu sezon Napoli formasıyla Serie A ve İtalya Kupası'nda toplamda 35 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 6 gol, 5 asistlik performans ortaya koyan merkez orta saha, Napoli'de hocası Conte'nin vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyor.