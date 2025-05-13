Bajo Beşiktaş’la anlaştı

Beşiktaş yeni sezon transferleri için kapalı kapılar ardında çalışmalarını sürdürürken Slovakya basını Siyah-Beyazlılar'ın Mahmudu Bajo'yu transfer ettiğini öne sürdü.

Slovakya'nın Dunajska Streda takımında forma giyen 20 yaşındaki Mahmudu Bajo ile anlaşma noktasına gelindiği aktarılırken Beşiktaş'ın, Ganalı ön libero için Dunajska Streda'ya 2.7 milyon euro ödeyeceği iddia edildi.

Slovak gazeteleri scout şefi Eduard Graf'ın, transfere onay verdiğini öne sürerek bu transferin artık imzaya kaldığını duyurdu.