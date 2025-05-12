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Beşiktaş’ta dün yapılan başkanlık seçiminin kazananı belli oldu!

Serdal Adalı 4648 oy alarak rakibi Gürkan Aksoy’a büyük fark attı. Adalı seçildikten sonra taraftara seslenerek, “Bayraklarınızı sandıktan çıkarın” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Mayıs 2025
Beşiktaş’ta dün yapılan başkanlık seçiminin kazananı belli oldu!

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Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Serdal Adalı rakibi Gürkan Aksoy'a büyük bir fark atarak yeniden başkanlığa seçildi. 30 sandığın tümünde Aksoy'dan daha fazla oy alan Serdal Adalı, oyların büyük bir çoğunluğunu alarak yeniden Siyah-Beyazılılar'ın başkanı oldu. Adalı, başkanlık görevine 3 yıl daha devam edecek. Adalı, 4 bin 648 oy ile başkanlığa seçildi.

4 KEZ YARIŞA GİRMİŞTİ
Adalı'nın rakibi Gürkan Aksoy ise 447 oyda kaldı. Serdal Adalı başkan olabilmek için daha önce 4 kez yarışa girmişti. Yıldırım Demirören ile Fikret Orman dönemlerinde asbaşkan ve ikinci başkanlık görevlerini üstlenen Adalı, 2013'te Fikret Orman, 2019'da Ahmet Nur Çebi ve 2023'te Hasan Arat'a karşı girdiği başkanlık yarışını kazanamamıştı. Adalı, 2024 yılındaki olağanüstü seçimi ise Hüseyin Yücel'in önünde bitirmişti.

ŞAMPİYONLUK ŞARKILARI
Seçimi kazandıktan sonra konuşan Adalı, "Türkiye'nin en büyük kulübü olan Beşiktaşımızı zirveye hep birlikte taşıyacak ve yeniden şampiyonluk şarkıları söyleyeceğiz. Bugün burada bütün Beşiktaşlılara söyleyeceğim tek bir söz var, siyahbeyaz bayraklarınızı sandıktan çıkarın. Son yıllarda yaşayamadığımız bütün sevinçleri, içimizde ukde kalan duyguları, söyleyemediğimiz tüm şarkıları bağırma vaktidir. Beşiktaş'ın hedefleri çok büyük" diye konuştu.

ORTAK PAYDA BORÇ YÜKÜ
Dünkü seçimde Serdal Adalı'ya kaybeden Gürkan Aksoy, göreve gelselerdi hesap vermekten kaçmayacak bir yönetim anlayışı benimseyeceklerini dile getirdi. Aksoy ayrıca kendileri de dahil olmak üzere tüm Beşiktaşlılar'ın bütün dönemlerde olan borç yükünden sorumlu olacağını kongrede ifade etti.

EMİN ADIMLAR ATACAĞIZ
Hasan Arat'ın ayrılığı sonrası bir süre başkanlık görevinde bulunan Hüseyin Yücel "Genel kurulda tekrardan seçilen Serdal Adalı hayırlı olsun. Emin adımlar atacağımıza inancım tam. Tarihimiz, camiamızın gücü bu yükü taşımaya ve diğer tüm kulüplere örnek olmaya yeter" diye konuştu

BİRLİK İÇİN ÇÜRÜK YUMURTALARI AYIKLAMALIYIZ
Eski Başkan Ahmet Nur Çebi, Siyah- Beyazlılar'ın olağan seçimli genel kurulunda oyunu kullandı. Camia içinde olması gereken birlik ve beraberliğe dikkat çeken Çebi, "Çürük yumurtaları ayıklamadığımız müddetçe birlik ve beraberlik projemiz suya düşer" dedi.

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