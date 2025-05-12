Batagov Osimhen’e geçit vermedi!

Arseniy Batagov, Trabzonspor'un Galatasaray'la oynadığı maçta önemli bir istatistiğe imza attı... 90 dakika sahada kalan Ukraynalı futbolcu mücadelede Victor Osimhen'e adeta geçit vermedi. 23 yaşındaki oyuncu 30 ikili mücadelenin 20'sini kazanarak %67'lik başarı oranı yakaladı. Özellikle savunmada 28 mücadelenin 18'inden galip ayrıldı.



Ayrıca 6 top kapma ve 12 pas arasıyla da defans hattında aktif rol oynadı. Maç boyunca doğrudan golle buluşamasa da Osimhen, Galatasaray'ın hücum yönünü sürekli diri tuttu. Ancak genç stoper Osimhen'e karşı birebirde verdiği mücadelelerin yüzde 80'inden başarılı bir şekilde ayrılmayı başardı. Bunun sonucunda Nijeryalı yıldızın maçta fileleri havalandıramamasında önemli bir pay sahibi oldu.



ÇİZGİYİ AŞTINIZ!

Trabzon yerel basını G.Saray maçı hakemi Atilla Karaoğlan ve VAR'ı hedef aldı... Edin Visca'nın penaltı pozisyonuna tepki gösterilirken yerel gazeteler "Artık çizgiyi aştınız" ifadelerine yer verdi...

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