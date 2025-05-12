SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Batagov Osimhen’e geçit vermedi!

Batagov, Galatasaray’ın golcüsü Osimhen ile girdiği ikili mücadelelerden %80 galip ayrıldı. 23 yaşındaki stoper Nijeryalı futbolcunun maçta gol atamamasının da en büyük nedenlerinden biriydi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Mayıs 2025
Batagov Osimhen’e geçit vermedi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Arseniy Batagov, Trabzonspor'un Galatasaray'la oynadığı maçta önemli bir istatistiğe imza attı... 90 dakika sahada kalan Ukraynalı futbolcu mücadelede Victor Osimhen'e adeta geçit vermedi. 23 yaşındaki oyuncu 30 ikili mücadelenin 20'sini kazanarak %67'lik başarı oranı yakaladı. Özellikle savunmada 28 mücadelenin 18'inden galip ayrıldı.

Ayrıca 6 top kapma ve 12 pas arasıyla da defans hattında aktif rol oynadı. Maç boyunca doğrudan golle buluşamasa da Osimhen, Galatasaray'ın hücum yönünü sürekli diri tuttu. Ancak genç stoper Osimhen'e karşı birebirde verdiği mücadelelerin yüzde 80'inden başarılı bir şekilde ayrılmayı başardı. Bunun sonucunda Nijeryalı yıldızın maçta fileleri havalandıramamasında önemli bir pay sahibi oldu.

ÇİZGİYİ AŞTINIZ!
Trabzon yerel basını G.Saray maçı hakemi Atilla Karaoğlan ve VAR'ı hedef aldı... Edin Visca'nın penaltı pozisyonuna tepki gösterilirken yerel gazeteler "Artık çizgiyi aştınız" ifadelerine yer verdi...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Barış masası İstanbul’da kuruluyor! Başkan Erdoğan ile Putin görüştü: Türkiye müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır
Ev kadınlarına emeklilik imkanı! Yeni düzenleme yolda... Kimler yararlanacak?
Borsa İstanbul
Masadaki beyaz bilmece | Macron, Starmer ve Merz kokain mi kullandı? Avrupa basını çalkalandı! Rusya’dan dikkat çeken açıklama: Avrupa’nın kaderi bağımlıların elinde
İŞKUR’dan çalışan annelere 348.2 milyon TL! Nedir bu yarım çalışma ödeneği?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Masada Terörsüz Türkiye’nin yol haritası var!
Türk Telekom
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Ukrayna-Rusya barışı için açıklama: Cumhurbaşkanımızın ilkeli barış diplomasisi en güvenilir irade
Kim Milyoner Olmak İster’de albino hastası 18 yaşındaki genç 500 bin’lik soruyu açtırdı!
Sahanın hakimi Kartal! Beşiktaş - Adana Demirspor: 4-1 | MAÇ SONUCU
İfade vermek istedi kirli oyunları ifşa etti! AVM sahibi Mehmet İlhan Günay’dan CHP’li İBB hakkında şok itiraflar: 10 milyon dolarlık taşınmazı bağışlamak zorunda kaldık
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama! Türkiye dönüşüm sürecinde avantajlı konumda
Başkan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü! Gündem Rusya-Ukrayna... Masada ateşkes
CANLI | PKK’nın selası okundu, feshin eli kulağında! İki ayrı kongre iddiası... Sonuç bildirgesi hazır
Beylikdüzü’ndeki metrobüs kazasından yeni görüntüler! Yaralıların son durumu nasıl? | Ebru Heper’in ailesinden tepki
Altın treni kaçmadan son çağrı! İslam Memiş ’risk çok yüksek’ diyerek açıkladı: Gram altın yerine...
Zayıflamış olması gözlerden kaçmadı! Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı | Gözlerden uzak yaşıyordu...
PKK’nın fesih açıklamasında son viraj! PKK kampları ne olacak? Kandil, Gara, Hakurk...
Anneye destek yağıyor! İzinler artıyor: İsteğe bağlı sigorta geliyor
Dev farkla zafer! Beşiktaş’ta Serdal Adalı yeniden başkan