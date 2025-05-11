Yann Sommer bombası

Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılı ekip, kadrosunu güçlendirmek adına dünya çapında ses getirecek bir ismin peşine düştü. İtalyan basınından Interlive.it'in haberine göre, Galatasaray, Inter forması giyen tecrübeli file bekçisi Yann Sommer'i transfer listesine ekledi. Haberde, Sommer'in kulübüyle olan sözleşmesinin 2026 yılında sona ereceği ve Inter'in henüz yeni bir kontrat görüşmesine başlamadığı belirtildi. Haberde, Galatasaray'ın Sommer'e 3 yıllık bir kontrat teklif etmeyi planladığı aktarıldı. Öte yandan, 35 yaşındaki kalecinin de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takımda oynamaya sıcak baktığı belirtildi.



BEKLENTİ PENALTI KARAR OFSAYT

Trabzonspor maçın 44. dakikasında ceza sahasına girerken Muslera'nın müdahalesiyle yerde kalan Visca'nın pozisyonu için penaltı ve kırmızı bekledi. Atilla Karaoğlan pozisyonun dışarda olduğu belirtip frikik verdi. VAR uyarısı sonrası pozisyonu inceleyen Karaoğlan pozisyonun ofsayt olduğunu belirtti.

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