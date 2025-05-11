PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Yann Sommer bombası

Kaleci arayışını sürdüren Galatasaray’ın Inter’in İsviçreli file bekçisine 3 yıllık kontrat önereceği öne sürüldü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Mayıs 2025
Yann Sommer bombası

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılı ekip, kadrosunu güçlendirmek adına dünya çapında ses getirecek bir ismin peşine düştü. İtalyan basınından Interlive.it'in haberine göre, Galatasaray, Inter forması giyen tecrübeli file bekçisi Yann Sommer'i transfer listesine ekledi. Haberde, Sommer'in kulübüyle olan sözleşmesinin 2026 yılında sona ereceği ve Inter'in henüz yeni bir kontrat görüşmesine başlamadığı belirtildi. Haberde, Galatasaray'ın Sommer'e 3 yıllık bir kontrat teklif etmeyi planladığı aktarıldı. Öte yandan, 35 yaşındaki kalecinin de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takımda oynamaya sıcak baktığı belirtildi.

BEKLENTİ PENALTI KARAR OFSAYT
Trabzonspor maçın 44. dakikasında ceza sahasına girerken Muslera'nın müdahalesiyle yerde kalan Visca'nın pozisyonu için penaltı ve kırmızı bekledi. Atilla Karaoğlan pozisyonun dışarda olduğu belirtip frikik verdi. VAR uyarısı sonrası pozisyonu inceleyen Karaoğlan pozisyonun ofsayt olduğunu belirtti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Anneyle güçlü aile, aileyle güçlü Türkiye programında terörsüz Türkiye mesajı: Her an müjdeleri alabilirsiniz!
Anneye destek yağıyor! İzinler artıyor: İsteğe bağlı sigorta geliyor
Beylikdüzü’nde iki metrobüs çarpıştı: Acı haber geldi!
Deprem bölgesinde 250 bininci konut teslim edilecek! Bakan Murat Kurum duyurdu: Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle anahtarları teslim edeceğiz
5. yıldıza 1 kala! Trabzonspor - Galatasaray: 0-2 | MAÇ SONUCU
CANLI TAKİP | Güney Asya’da sıcak saatler! Bünyanün Mersus harekatının şifresi | Trump duyurdu: Hindistan-Pakistan arasında ateşkes ilan edildi
Galatasaray’dan şaşırtacak transfer! Okan Buruk oyun beynini buldu
Barış masası İstanbul’da kuruluyor! Putin Başkan Erdoğan’la görüşeceğim diyerek duyurdu: Türkiye barış için çok çabaladı
Kuruluş Osmanın Begüm Hatun’u hayalini açıkladı: At binmede profesyonel olmak istiyorum
Özgür Özel Van’da beklediğini bulamada! CHP mitingine düşük katılım | Terörsüz Türkiye için ne dedi? Skandal Ahmet Özer sözleri
Nobel’e aday gösterilecek hamle: Terörsüz Türkiye! | Başkan Erdoğan ve Bahçeli ilmek ilmek ördü... PKK bitiyor!
ABD ve Çin masaya Cenevre’de masaya oturdu! Trump Yüzde 80 demişti: Tarife savaşı bitiyor mu?
Çanakkale’de feci kaza! Ölü ve yaralılar var! Soruşturma başlatıldı
Fenerbahçe’den kaleye süper yıldız!
Trump Suudi Arabistan ziyaretinde Filistin’i mi tanıyacak? ABD ve İsrail basınından flaş iddia
MİT’ten siber çete operasyonu: Sahte baz istasyonu kullanıp kurumsal kimliğe büründüler! Suçüstü yakalandılar
Vatikan’ın kaderini belirleyen isim! Prevost’u o Papa seçtirdi: İşte tüm kardinalleri etkileyen New Yorklu
Meteoroloji’den 28 ile sarı kodlu uyarı: Kapıyı pencereyi kapatın! Gök gürültülü sağanak, kuvvetli rüzgar, fırtına...
İBB soruşturmasında yeni ifade: Adıma şirket kurup valizle para taşıdılar
Can Borcu’nun Yasemin’i Çağla Boz aslen bakın nereli! Memleket hasretiyle yaptığı paylaşım sosyal medya hesabının baş köşesinde!