GMG Kastamonuspor, Beykoz Anadolu’yu 4-0 yendi

GMG Kastamonuspor, Nesine 2. Lig play-off mücadelesine tur atlayarak başladı.

Kırmızı-Siyahlılar, Gazi Stadı'nda oynanan maçta Beykoz Anadolu'yu 41'de Ömer Önder; 49'da Çınar Tarhan, 61'de Ersel Aslıyüksek ve 90+4'te Taner Gümüş'ün attığı gollerle 4-0 mağlup edip Beyaz Grup'ta ikinci tura yükseldi.

68 Aksaray ise Karacabey karşısında İbrahim Yılmaz'ın 39'da attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak 2. tura geçen bir başka takım oldu.

Diğer sonuçlar şöyle:

Adana 01 FK-Altınordu (Normal süre 2-2, penaltılarda 5-3'lük üstünlük sağlayan Altınordu 2.tura çıktı), Menemen- Vanspor FK: 1-3.