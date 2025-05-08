Telefon geldi Rize’ye gitti!

Trabzonspor Başkanı, "Bu MHK ile bu iş olmaz, defalarca dile getirdik, aynı şeyi dile getiriyoruz. Garip şeyler oluyor. Trabzon'da oynanan Fenerbahçe maçı. Bizim Fenerbahçe ile kulüp olarak sıkıntımız, derdimiz yok. Maçın hakemi (Oğuzhan Çakır) Trabzon'da konaklıyor normalde, telefon geliyor, apar topar Rize'ye gidiyor. Kim arıyor? Kimin aradığını biliyorum. Kaldığı oteli, nereye gittiğini biliyorum. O maçın hakemi hangi psikolojiyle maça çıktı. Maçın başında Trabzonspor'un saçma sapan iptal edilen golü var. Etkilenip mi iptal edildi? Bizim aklımıza böyle soruların gelmesi doğal" dedi.

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