Muslera Uruguay’a dönecek!

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera ile çok yakın olduğu bilinen Penarol Kulübü Başkanı Ignacio Ruglio, tecrübeli eldivenin Sarı-Kırmızılılar'dan ayrılarak ülkesi Uruguay'a dönme kararı aldığını açıkladı.



Ruglio, Muslera'nın sözleşme yenilemeyeceği haberini aldığını açıkladı. Sport 890 radyosuna konuşan Ruglio, "Kariyerine, Nacional'daki kısa dönemine ve Wanderers'tan çıkışına saygımdan dolayı bu konuda konuşmayacağım" dedi.



Muslera'ya Güney Amerika'dan ve özellikle Uruguay'ın iki büyük kulübü Nacional ile Peñarol'dan ilgi olduğu bildirildi. Geçtiğimiz yıl da Nacional Başkanı Alejandro Balbi ve Penarol Başkanı Ignacio Ruglio, deneyimli kaleciyle temasa geçmiş ancak Muslera, Galatasaray'da kalmayı tercih etmişti. 38 yaşındaki Fernando Muslera'nın Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonu sona eriyor.

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