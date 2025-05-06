Serdal Adalı: Hayalimizdeki Beşiktaş’ı birlikte inşa edeceğiz

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaş'ın finansal bağımsızlık hedefi doğrultusunda taraftara sosyal medyadan çağrıda bulundu. Adalı, "Biz Beşiktaşımızın sırtında büyük bir yük olan Bankalar Konsorsiyumu'ndan ayrılmak, bu yükü üzerimizden atmak için bir yola çıktık" dedi.

KATKISI BÜYÜK OLACAK

Adalı, "Yaptığımız sermaye artırımı doğrultusunda, rüçhan hakları kullanıldı. Kalan hisselerin halka arz tarihi ise 5-6 Mayıs olarak belirlendi. Bugün ve yarın alacağımız her BJKASB veya BJKAS.BE kodlu hisse senedi; Beşiktaş'ın Bankalar Konsorsiyumu'ndan Çıkmasına, ekonomik bağımsızlığına kavuşmasına büyük bir katkı sağlayacak" diye konuştu.

DESTEK VERİN

Adalı, "Güçlü, bağımsız bir Beşiktaş için; her Beşiktaşlının desteğini görmek istiyoruz. Hayalimizdeki Beşiktaş'ı birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.