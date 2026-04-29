İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, maden işçileriyle yürütülen görüşmelerde uzlaşı sağlanmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, sürecin sağduyu ile yönetildiğini belirterek hem işçilerin haklarının korunmasının hem de üretimin devam etmesinin önemine dikkat çekti.Bakan Çiftçi'den A Haber'e özel açıklamalar: "Alın terini ve helal kazancı her zaman baş tacı ettik"
A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Bakan Çiftçi, işçilerin taleplerine duyarsız kalınmadığını vurgulayarak, devletin tüm kurumlarıyla süreci yakından takip ettiğini ifade etti.
"MADEN İŞÇİLERİMİZİN SESİNE KAYITSIZ KALAMAZDIK"
Maden işçilerinin ortaya koyduğu duruşun dikkatle takip edildiğini belirten Çiftçi, işçilerin emeğinin her zaman öncelikli olduğunu söyledi.
Bakan Çiftçi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Alın terini ve helal kazancı her zaman baş tacı ettik. Maden işçilerimizin sokaklarda yükselttiği sese kayıtsız kalamazdık. İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda tüm paydaşların katılımıyla ortak bir zeminin oluşturması için elimizden gelen çabayı gösterdik."
MUTABAKAT MESAJI: "BÜYÜK BİR MEMNUNİYETLE KARŞILADIK"
Yürütülen diyalog süreci sonunda tarafların ortak noktada buluşmasının sevindirici olduğunu belirten Çiftçi, bazı çevrelerin süreci provoke etme girişimlerine karşı işçilerin ve sendika temsilcilerinin sağduyulu hareket ettiğini dile getirdi.
Çiftçi, "Diyalog süreciyle bir mutabakata varılmasını büyük bir memnuniyetle karşıladık. İşçi kardeşlerimiz ve sendika temsilcilerimiz, süreci istismar etmek isteyen çevrelere fırsat vermemiştir." dedi.
"DEVLETİMİZ BUGÜN DE İŞÇİSİNİN YANINDADIR"
Sürece katkı sunan bakanlıklara da teşekkür eden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, açıklamasının devamında şu değerlendirmelerde bulundu:
"Devletimiz, her zaman olduğu gibi bugün de işçisinin yanındadır. Bu süreçte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çok hassas bir süreç yürütmek suretiyle hem maden ocağının açık kalmasını hem de işçi kardeşlerimizin haklarını alacakları imkanı sağlayarak sağduyu ile süreci yönettikleri için teşekkür ediyorum."