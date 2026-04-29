İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, maden işçileriyle yürütülen görüşmelerde uzlaşı sağlandığını ve sürecin sağduyu ile yönetildiğini açıkladı.

Çiftçi, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda tüm paydaşların katılımıyla ortak zemin oluşturulması için çaba gösterildiğini belirtti.

Bakan, işçilerin ve sendika temsilcilerinin süreci istismar etmek isteyen çevrelere fırsat vermediğini ifade etti.

Çiftçi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na hassas süreç yönetimi için teşekkür etti.

Süreçte hem maden ocağının açık kalması hem de işçilerin haklarını alması sağlandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, maden işçileriyle yürütülen görüşmelerde uzlaşı sağlanmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, sürecin sağduyu ile yönetildiğini belirterek hem işçilerin haklarının korunmasının hem de üretimin devam etmesinin önemine dikkat çekti. Bakan Çiftçi'den A Haber'e özel açıklamalar: "Alın terini ve helal kazancı her zaman baş tacı ettik" A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Bakan Çiftçi, işçilerin taleplerine duyarsız kalınmadığını vurgulayarak, devletin tüm kurumlarıyla süreci yakından takip ettiğini ifade etti. "MADEN İŞÇİLERİMİZİN SESİNE KAYITSIZ KALAMAZDIK" Maden işçilerinin ortaya koyduğu duruşun dikkatle takip edildiğini belirten Çiftçi, işçilerin emeğinin her zaman öncelikli olduğunu söyledi. Bakan Çiftçi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Alın terini ve helal kazancı her zaman baş tacı ettik. Maden işçilerimizin sokaklarda yükselttiği sese kayıtsız kalamazdık. İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda tüm paydaşların katılımıyla ortak bir zeminin oluşturması için elimizden gelen çabayı gösterdik."

MUTABAKAT MESAJI: "BÜYÜK BİR MEMNUNİYETLE KARŞILADIK" Yürütülen diyalog süreci sonunda tarafların ortak noktada buluşmasının sevindirici olduğunu belirten Çiftçi, bazı çevrelerin süreci provoke etme girişimlerine karşı işçilerin ve sendika temsilcilerinin sağduyulu hareket ettiğini dile getirdi. Çiftçi, "Diyalog süreciyle bir mutabakata varılmasını büyük bir memnuniyetle karşıladık. İşçi kardeşlerimiz ve sendika temsilcilerimiz, süreci istismar etmek isteyen çevrelere fırsat vermemiştir." dedi.