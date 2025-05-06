Fenerbahçe’nin kaybı yabancı basında gündem oldu: Mou’nun Fener’i raydan çıktı

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi, İspanya ve Portekiz başta olmak üzere uluslararası basında da geniş yer buldu.

İspanya'dan Marca "Mourinho'nun Fenerbahçe'si rayından çıktı, Galatasaray Türkiye Ligi şampiyonluğuna yaklaştı" derken AS ise "Mourinho maç boyunca bir kez bile gülmedi. Oyuncularının performansından oldukça rahatsız" sözlerini sayfalarına taşıdı.

Portekiz'den A Bola "Fenerbahçe evinde Beşiktaş'a 1-0 yenilerek ligde şampiyonluğa adeta veda etti" ifadelerini kullandı.