Yapay zeka modellerine "ahlak" öğretilmesi veya insan muhakemesinin bu araçlara "teslim edilmesine" yönelik çalışmalar, sektörün önde gelen isimleri arasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"İnsanların yapay zeka modellerine dini güç atfetme veya insan muhakemesini onlara teslim etme çabalarından son derece rahatsızım ve bunun gerçek bir güvenlik sorunu olduğunu düşünüyorum."

Söz konusu girişimlerden "son derece rahatsız" olduğunu belirten Altman, şu ifadeleri kullandı:

Mustafa Süleyman’dan “bilinçli yapay zeka” uyarısı. (Foto: AA)

ANTHROPIC'İN GİZLİ GÖRÜŞMELERİ GÜNDEME GELDİ

Altman ve Süleyman'ın açıklamaları, New York Times (NYT) gazetesinin eylül ayı sonunda Anthropic'e ilişkin yayımladığı haberi yeniden gündeme taşıdı.

Gazetenin haberinde, Anthropic'in geçen yıldan bu yana dünyanın farklı bölgelerinden ve çeşitli inanç gruplarından dini düşünürler ile filozoflarla ABD'nin California eyaletinde gizli görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.

Habere göre şirketin kurucu ortağı Christopher Olah, aralarında Katolik, Yahudi, Sih, Evanjelik Hristiyanlar ve Afrika felsefesindeki Ubuntu düşüncesini benimseyen isimlerin de bulunduğu kişilerle yüz yüze, telefonla ve yazılı olarak görüşmeler yaptı.

CLAUDE İÇİN "ÇOĞULCU AHLAK" ARAYIŞI

Haberde, Olah'ın Claude'a uyarlanacak "insan ahlakının" çoğulcu ve "tüm dinleri ve seküler görüşleri kapsayacak" biçimde oluşturulmasını planladığı ifade edildi.

Olah'ın yapay zeka modellerinin "insanlarınkine benzer duygular gösterebileceğini" söylediği ve bu modellerin acı çekme ihtimaline karşı "onlara zarar verecek şeylerden kaçınılması" gerektiğini savunduğu aktarıldı.

Görüşmeler sırasında Olah'ın, "yapay zekanın 12 ila 18 ay içinde biyolojik silah üretiminde kullanılabileceğini" söylediği ve dini düşünürlerden bu yapay zeka modellerine "ahlak kazandırılması" konusunda yardım istediği de belirtildi.