Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre toplantının gündeminde ittifakın kurumsallaşma süreci, bundan sonra atılacak adımlar, bölgesel güvenlik ve savunma konuları yer aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi ziyaret kapsamında Suudi Arabistan'a gelerek toplantıda Türkiye'yi temsil etti.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında Ortak Savunma için Mekke Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da toplandı.

Suudi Arabistan'da Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki Mekke İttifakı'nın Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısı gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi ziyaret kapsamında geldikleri başkent Riyad'da düzenlenen toplantıya katıldı.

Türkiye heyeti, Mekke Anlaşması kapsamında Riyad’da buluşacak. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

KALICI İSTİKRAR ÇABALARI VURGULANDI

Fidan'ın ittifak çalışmalarında kısa sürede sağlanan ilerlemenin bölgede kalıcı istikrar perspektifi açısından taşıdığı öneme dikkat çekmesi ve ittifakın mevcut tehditlere ortak ve etkin cevap üretme kapasitesinin yanı sıra bölgesel krizlerin önlenmesi bakımından önemini vurgulaması bekleniyordu.

Bakan Fidan'ın ayrıca Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları karşısında Türkiye'nin güçlü dayanışmasını ve desteğini teyit etmesi, kutsal mekânlara yönelik provokasyon amaçlı eylemlerin kabul edilemez olduğunun altını çizmesi gündemdeydi.

Bölgedeki ihtilafların barışçıl yollarla çözüme kavuşturulmasının öncelik taşıdığı ve gerilimi daha da tırmandırabilecek eylemlerden kaçınılması gerektiği mesajının verilmesi de toplantının önemli başlıkları arasında yer aldı.

Uluslararası ticaret yollarında seyrüsefer serbestisinin ve güvenliğinin sağlanmasının öneminin bir kez daha vurgulanması, İsrail'in bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabaları hedef almaya devam ettiğine dikkat çekilmesi de gündemdeki konular arasında bulunuyordu.