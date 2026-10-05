Mekke Anlaşması kapsamında kritik toplantı! Fidan, Güler ve Bayraktaroğlu Riyad'a
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Ortak Savunma için Mekke Anlaşması kapsamında oluşturulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin Riyad'da düzenlenen toplantısına katıldı.
Suudi Arabistan'da Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki Mekke İttifakı'nın Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısı gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi ziyaret kapsamında geldikleri başkent Riyad'da düzenlenen toplantıya katıldı.
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında Ortak Savunma için Mekke Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da toplandı.Bakanlar Riyad'da Stratejik Komite Toplantısı'na katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi ziyaret kapsamında Suudi Arabistan'a gelerek toplantıda Türkiye'yi temsil etti.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre toplantının gündeminde ittifakın kurumsallaşma süreci, bundan sonra atılacak adımlar, bölgesel güvenlik ve savunma konuları yer aldı.
KALICI İSTİKRAR ÇABALARI VURGULANDI
Fidan'ın ittifak çalışmalarında kısa sürede sağlanan ilerlemenin bölgede kalıcı istikrar perspektifi açısından taşıdığı öneme dikkat çekmesi ve ittifakın mevcut tehditlere ortak ve etkin cevap üretme kapasitesinin yanı sıra bölgesel krizlerin önlenmesi bakımından önemini vurgulaması bekleniyordu.
Bakan Fidan'ın ayrıca Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları karşısında Türkiye'nin güçlü dayanışmasını ve desteğini teyit etmesi, kutsal mekânlara yönelik provokasyon amaçlı eylemlerin kabul edilemez olduğunun altını çizmesi gündemdeydi.
Bölgedeki ihtilafların barışçıl yollarla çözüme kavuşturulmasının öncelik taşıdığı ve gerilimi daha da tırmandırabilecek eylemlerden kaçınılması gerektiği mesajının verilmesi de toplantının önemli başlıkları arasında yer aldı.
Uluslararası ticaret yollarında seyrüsefer serbestisinin ve güvenliğinin sağlanmasının öneminin bir kez daha vurgulanması, İsrail'in bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabaları hedef almaya devam ettiğine dikkat çekilmesi de gündemdeki konular arasında bulunuyordu.
ORTAK SAVUNMA İÇİN MEKKE ANLAŞMASI 7 AĞUSTOS'TA İMZALANDI
Ortak Savunma için Mekke Anlaşması, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Prens Muhammed bin Selman bin Abdulaziz Al Suud tarafından 7 Ağustos 2026'da Mekke'de imzalandı.
Anlaşma ile Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın güvenliklerinin ortak caydırıcılık ve savunma yoluyla tahkim edilmesi hedefleniyor.
STRATEJİK SİYASİ VE SAVUNMA KOMİTESİ KURULDU
Ortak Savunma için Mekke Anlaşması kapsamındaki faaliyetlere yön vermek üzere Dışişleri ve Savunma Bakanları ile Genelkurmay Başkanlarından oluşan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi teşkil edildi.
Komitenin ilk toplantısı, Türkiye'nin ev sahipliğinde 31 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplantıda kurucu nitelikli kararlar alındı ve ittifakın kurumsallaştırılmasına yönelik teknik çalışmalar değerlendirildi.
Bu doğrultuda, ittifakın sekretaryasının en kısa sürede Riyad'da teşkil edilmesi öngörüldü. İlk Genel Sekreter olarak ise Pakistan'dan emekli Korgeneral Nauman Mahmood aday gösterildi.
ÜÇ ÜLKENİN DIŞİŞLERİ BAKANLARI NEW YORK'TA BULUŞTU
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Dışişleri Bakanları, Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjında 24 Eylül'de New York'ta toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıda bölgesel gelişmeler ele alındı. Toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride, kutsal Mekke şehrine ve Suudi Arabistan'ın sivil ve ekonomik altyapısına yönelik saldırılar kınandı.
GENELKURMAY BAŞKANLARI 25 EYLÜL'DE RİYAD'DA BİR ARAYA GELDİ
Üç ülkenin Genelkurmay Başkanları da 25 Eylül'de Riyad'da bir araya geldi.