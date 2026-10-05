Başkan Erdoğan AileFest'i ziyaret etti! Çocuklarla sohbet edip harçlık verdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Aile ve Nüfus On Yılı” kapsamında Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen AileFest'i ziyaret etti. Festival alanını gezen Erdoğan, katılımcılar ve çocuklarla sohbet etti, bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi ve çocuklara harçlık verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Aile ve Nüfus On Yılı" kapsamında Rami Kütüphanesi'nde yapılan AileFest'i ziyaret etti.
Başkan Erdoğan, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfınca (TGTV) Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İstanbul Valiliğinin destekleriyle düzenlenen programa katıldı.
FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ ÇOCUKLARA HARÇLIK VERDİ
Festival alanını gezen, katılımcılarla ve çocuklarla sohbet eden Erdoğan, bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi, çocuklara harçlık verdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖZEL HEDİYE
Etkinlikle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan'a Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından müfessir ve şair İsmail Hakkı Bursevi'nin kaleme aldığı Kur'an-ı Kerim tefsiri hediye edildi.
Programda, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de yer aldı.
26 Eylül'de başlayan ve çeşitli etkinliklere sahne olan AileFest 6 Ekim 2026 günü sona erecek.