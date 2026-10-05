Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Aile ve Nüfus On Yılı" kapsamında Rami Kütüphanesi'nde yapılan AileFest'i ziyaret etti. Başkan Erdoğan, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfınca (TGTV) Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İstanbul Valiliğinin destekleriyle düzenlenen programa katıldı.

Başkan Erdoğan AileFest'i ziyaret etti. (Foto: AA) FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ ÇOCUKLARA HARÇLIK VERDİ



Festival alanını gezen, katılımcılarla ve çocuklarla sohbet eden Erdoğan, bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi, çocuklara harçlık verdi.