Ankara Suriye'de yeni oldubittilere izin vermeyecek (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



"HESAPLARIMIZI İYİ YAPIYORUZ"



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Başkan Erdoğan'ı ve devlet aklını işaret edip "Biz kendi stratejik duruşumuzu iyi biliyoruz, hesaplarımızı iyi yapıyoruz ve hiçbir zaman için de kendi başımıza hareket etmeyiz" dedi.



Tüm bu yaşananların gölgesinde İsrail'in Kuneytra provokasyonuna Ankara'dan çok sert yanıt geldi.



DIŞİŞLERİ: ANKARA GEREKLİ ADIMLARI ATMAYA DEVAM EDECEK



Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Suriye'nin Kuneytra vilayetinde sözde "Sufa 53 hattı" üzerindeki çalışmalarını yeniden başlatarak Suriye'de yeni oldubittiler yaratmaya yönelik faaliyetlerini "en güçlü şekilde" kınadı.



İsrail'in bölgede gerilimi tırmandıran yayılmacı politikalarına son vermesi ve işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesi için uluslararası toplumun gecikmeksizin etkili ve kararlı adımlar atmaya davet edildiği açıklamada, Ankara'nın Suriye'nin egemenliği, siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne desteğini kararlılıkla sürdüreceği, bölge ülkeleriyle birlikte bu doğrultuda gerekli adımları atmaya devam edeceği vurgulandı.