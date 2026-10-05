İsrail'den Kuneytra'da Arz-ı Mev'ud şeytanlığı: İşgal hattı Sufa 53... Ankara Suriye'de oldubittilere izin vermeyecek!
PKK'dan sonra SDG'nin feshedilmesi ile "teröristan" planı boşa çıkan İsrail, Suriye'de şeytani bir provokasyona daha girişti. Siyonist ordu Kuneytra vilayetindeki sözde 'Sufa 53 hattı' üzerindeki işgal hareketliliğini artırdı. Öte yandan Ankara Suriye'de yeni oldubittilere asla fırsat vermeyecek. Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK'da Suriye'ye özel pencere açıldı. Ankara "Hesabımızı iyi yapıyoruz" diyerek mesajı verdi. Derin Amerika'nın İsrail adına Suriye üzerinden "CIA"sal tehditler savurması ise dikkatlerden kaçmadı.
Terörsüz Türkiye sürecinin bölgeye olan etkileriyle Arz-ı Mev'ud emelleri boşa çıkan İsrail, Suriye'de ateşle oynuyor.
Yaklaşan İsrail seçimleri öncesi "Erdoğan düşmanlığını" kampanya edinen katil Netanyahu ve hükümeti Ebu Zuhur saldırısıyla şeytani bir provokasyona girişti.
İSRAİL'İN SURİYE'Yİ İŞGAL PLANI: SUFA 53 HATTI
Bir süredir Ankara'nın çelikten sabrını zorlayan İsrail, Suriye topraklarını güneyden adım adım işgal etmenin hesabını yapıyor.
Siyonist ordu son olarak Suriye'nin Kuneytra vilayetindeki sözde 'Sufa 53 hattı' üzerinde çalışmalarına yeniden başladı.
Bu durum 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın açıkça çiğnenmesi olarak kayıtlara geçti.
Öte yandan Ankara Suriye'de yeni oldubittilere asla fırsat vermeyecek.
MGK'DA SURİYE'YE ÖZEL VURGU!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Milli Güvenlik Kurulu sonrası yayımlanan bildiride Suriye'ye özel pencere açıldı.
Suriye'nin birlik ve bütünlüğünün tahkimi ile devlet otoritesinin ülke sathına teşmili ve entegrasyon sürecindeki müspet gelişmelere tam destek verildi. Suriye halkının, ülkelerini yeniden ayağa kaldırmasına ve uluslararası toplumla bağlarını kuvvetlendirmesine yönelik desteğin devam edeceği kaydedildi.
"HESAPLARIMIZI İYİ YAPIYORUZ"
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Başkan Erdoğan'ı ve devlet aklını işaret edip "Biz kendi stratejik duruşumuzu iyi biliyoruz, hesaplarımızı iyi yapıyoruz ve hiçbir zaman için de kendi başımıza hareket etmeyiz" dedi.
Tüm bu yaşananların gölgesinde İsrail'in Kuneytra provokasyonuna Ankara'dan çok sert yanıt geldi.
DIŞİŞLERİ: ANKARA GEREKLİ ADIMLARI ATMAYA DEVAM EDECEK
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Suriye'nin Kuneytra vilayetinde sözde "Sufa 53 hattı" üzerindeki çalışmalarını yeniden başlatarak Suriye'de yeni oldubittiler yaratmaya yönelik faaliyetlerini "en güçlü şekilde" kınadı.
İsrail'in bölgede gerilimi tırmandıran yayılmacı politikalarına son vermesi ve işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesi için uluslararası toplumun gecikmeksizin etkili ve kararlı adımlar atmaya davet edildiği açıklamada, Ankara'nın Suriye'nin egemenliği, siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne desteğini kararlılıkla sürdüreceği, bölge ülkeleriyle birlikte bu doğrultuda gerekli adımları atmaya devam edeceği vurgulandı.
"SURİYE'NİN EGEMENLİĞİNİ VE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail'in Kuneytra'da 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı açıkça çiğneyerek Suriye topraklarında yeni oldubittiler yaratma çabası, yeni bir saldırganlıktır. Kuneytra'daki hukuksuz faaliyetler, uluslararası anlaşmaların ve bölgesel istikrarın açık bir ihlalidir." ifadelerini kullandı.
Çelik, sosyal medya hesabından, İsrail'in Suriye'nin Kuneytra vilayetindeki faaliyetlerine ilişkin açıklamasında, İsrail'in yayılmacı ve işgalci politikalarının bölge ve dünya barışı için en büyük tehdit olduğunu bildirdi.
Bölgedeki hukuk tanımaz adımların son bulması gerektiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:
"İsrail'in Kuneytra'da 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı açıkça çiğneyerek Suriye topraklarında yeni oldubittiler yaratma çabası, yeni bir saldırganlıktır. Kuneytra'daki hukuksuz faaliyetler, uluslararası anlaşmaların ve bölgesel istikrarın açık bir ihlalidir. Bölgeyi ateşe sürükleyen bu yayılmacı zihniyet ve hukuk tanımaz adımlar derhal son bulmalıdır. Cumhurbaşkanımızın kararlılıkla vurguladığı gibi, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Uluslararası toplum, İsrail'in bu zorbalığına karşı daha fazla sessiz kalmamalıdır."
İSRAİL ADINA 'CIA'SAL TEHDİT: SURİYE MEKKE PAKTI'NA GİRERSE 3. DÜNYA SAVAŞI ÇIKAR
PKK'dan sonra SDG'nin fesih kararı alması İsrail kadar İsrail'in aparatlarını da panikletmiş durumda. CIA-Pentagon'un psikolojik harp elemanı Michael Rubin, Suriye'nin Mekke Anlaşması'na katılması halinde 3. Dünya Savaşı çıkacağını öne sürdü. Mekke Paktı üyesi Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ı "İsrail'in düşmanı" olarak tanımlayan Rubin, "Türkiye ideolojik bir devlettir ve Erdoğan halifeliği yeniden kurmak istiyor, Şara Türkiye'nin vekili gibi hareket ediyor" dedi.
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