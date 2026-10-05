Fenerbahçe'den çılgın transfer planı! 2 yıldız için flaş hamle
Ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, orta saha ve hücum hattına iki önemli takviye yapmayı planlıyor. Sarı-lacivertlilerin listesinde Brighton forması giyen Yasin Ayari ile Al-Nassr'dan Joao Felix öne çıkarken, iki oyuncunun da sözleşme durumları transfer planında Fenerbahçe'nin elini güçlendiriyor. İşte detaylar...
Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları şimdiden hız kazandı.
Orta sahaya çift yönlü bir oyuncu, hücum hattına ise birden fazla bölgede görev yapabilen yıldız bir isim eklemek isteyen sarı-lacivertliler, iki ayrı dosya üzerinde çalışıyor.
Yönetimin listesinde Yasin Ayari ve Joao Felix ön plana çıkıyor.
ORTA SAHADA HEDEF YASIN AYARI
Fenerbahçe'nin orta saha için öncelikli adaylarından biri Brighton'da forma giyen Yasin Ayari oldu.
Premier Lig ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 22 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertlilerin ocak ayı öncesinde temaslarını artırmayı planladığı belirtildi.
Ocak 2023'ten bu yana Brighton kadrosunda bulunan Ayari, İngiliz ekibiyle 80 karşılaşmada görev yaparken 7 gol ve 4 asist üretti.
Orta sahada 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen İsveçli futbolcu, çift yönlü oyununun yanı sıra her iki ayağını da kullanabilmesiyle Fenerbahçe'nin aradığı profile uyuyor.
Brighton'ın oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle ocak ayında gelebilecek teklifleri değerlendirebileceği ifade ediliyor.
Ayari'nin aynı zamanda Brighton'da eski Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu ile birlikte forma giymesi de transfer sürecindeki dikkat çeken ayrıntılardan biri.
6 Ekim 2003 doğumlu olan Yasin Ayari'nin yaşı, Süper Lig'deki yabancı oyuncu düzenlemesi açısından da Fenerbahçe'ye avantaj sağlayabilir.
Sarı-lacivertliler, transferin gerçekleşmesi halinde genç oyuncuyu 23 yaş altı yabancı kontenjanında değerlendirebilecek.
HÜCUM İÇİN JOAO FELIX PLANI
Fenerbahçe'nin ikinci önemli hedefi ise Joao Felix.
Sarı-lacivertlilerin, Al-Nassr ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Portekizli futbolcunun durumunu yakından takip ettiği ve oyuncunun yeniden Avrupa'da forma giyme isteğini transferde fırsata çevirmek istediği öne sürüldü.
Forvet arkası, sol kanat ve santrfor bölgelerinde oynayabilen 26 yaşındaki Felix'in, hücum hattında farklı seçenekler sunması nedeniyle teknik heyetin transfer kriterlerine uyduğu belirtiliyor.
Fenerbahçe'nin önümüzdeki dönemde oyuncu cephesiyle temaslarını somutlaştırmayı planladığı, Nelson Semedo'nun da Portekiz Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Felix ile görüşebileceği kaydedildi.
İKİ TRANSFERDE DE SÖZLEŞME AVANTAJI
Joao Felix kariyerinde Benfica, Atletico Madrid, Barcelona, Chelsea ve Milan gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giydi.
2019'da Benfica'dan Atletico Madrid'e 127,2 milyon euro karşılığında transfer edilen Portekizli yıldız, 2024'te 52 milyon euro bedelle Chelsea'ye geçti.
Bir sezon sonra ise 35 milyon euro karşılığında Al-Nassr'ın yolunu tuttu.
Fenerbahçe'nin ocak ayındaki transfer stratejisinde hem Ayari hem de Felix için sezon sonunda bitecek sözleşmelerin belirleyici olması planlanıyor.
Sarı-lacivertli yönetim, Brighton ve Al-Nassr'ın oyuncularını bedelsiz kaybetmeden önce teklifleri değerlendirme ihtimalini kullanarak iki transferde de ocak ayında sonuç almaya çalışacak.