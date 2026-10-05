Fenerbahçe'nin ocak ayındaki transfer stratejisinde hem Ayari hem de Felix için sezon sonunda bitecek sözleşmelerin belirleyici olması planlanıyor.

Sarı-lacivertli yönetim, Brighton ve Al-Nassr'ın oyuncularını bedelsiz kaybetmeden önce teklifleri değerlendirme ihtimalini kullanarak iki transferde de ocak ayında sonuç almaya çalışacak.