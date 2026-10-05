Google’a büyük inceleme: Polonya teknoloji devinin ödeme sistemini mercek altına aldı
Polonya rekabet otoritesi Google hakkında soruşturma başlattı. Google Arama, Haberler ve Discover’daki yayıncı ödemeleri mercek altına alınırken teknoloji devinin hâkim konumunu kötüye kullanıp kullanmadığı araştırılıyor. Soruşturmanın sonunda Google’ı cirosunun yüzde 10’una kadar çıkabilecek ağır bir ceza bekleyebilir.
Polonya'dan teknoloji devi Google'a dikkat çeken bir hamle geldi. Ülkenin rekabet otoritesi, Google'ın yerel medya yayıncılarıyla içerik ödemeleri için yürüttüğü görüşmelerde pazardaki hakim konumunu kötüye kullanmış olabileceği şüphesiyle soruşturma başlattı.
İncelemenin merkezinde Google Arama, Google Haberler ve Discover'da gösterilen haber içerikleri için yayıncılara yapılacak ödemeler bulunuyor.
GOOGLE'A "HAKİM KONUM" İNCELEMESİ
Polonya Rekabet ve Tüketiciyi Koruma Ofisi UOKiK, soruşturmanın Alphabet Inc, Google LLC, Google Ireland Limited ve Google Poland'ı kapsadığını açıkladı.
Kurum, Google'ın medya kuruluşlarının makale ve içerik özetlerini Google Arama, Google Haberler ve Discover hizmetlerinde göstermesi karşılığında yapılacak ödemelere ilişkin müzakere sürecini mercek altına aldı.
UOKiK'e göre Google'ın yayıncılara sunduğu tekliflerin gerçek değerinin ölçülebilmesi için gerekli bazı veriler taraflarla paylaşılmadı.
"MÜZAKERELERDE BİLGİ DENGESİZLİĞİ OLUŞTU"
Polonya rekabet otoritesi, yayıncıların teklifleri doğru şekilde değerlendirmelerini sağlayacak bilgilerin eksik bırakılmasının taraflar arasında ciddi bir bilgi dengesizliğine yol açtığını savundu.
Kurum, söz konusu durumun yayıncıların içerikleri karşılığında alacakları ücret konusunda eşit şartlarda pazarlık yapmasını zorlaştırdığını ve Google'ın şartlarını kabul ettirmesine imkan sağlayabileceğini değerlendirdi.
UOKiK Başkanı Tomasz Chróstny konuya ilişkin açıklamasında, "Büyük teknoloji şirketleri kendilerini kanunların üstüne koyamazlar." ifadelerini kullandı.
Chróstny, yayıncılara ödenecek bedelin belirlenmesinde hangi bilgilerin sunulması gerektiğine ilişkin kurallar bulunduğunu belirterek veri eksikliğinin müzakereleri yanıltıcı hale getirebileceğini kaydetti.
CEZA CİRONUN YÜZDE 10'UNA ÇIKABİLİR
Soruşturma sonucunda Google'ın hakim pazar konumunu kötüye kullandığının tespit edilmesi halinde teknoloji devini yüksek bir para cezası bekleyebilir.
Polonya mevzuatına göre uygulanabilecek cezanın şirketin yıllık cirosunun yüzde 10'una kadar çıkabileceği bildirildi.
GOOGLE'DAN İLK AÇIKLAMA
Google Poland ise UOKiK tarafından alınan kararın metnini incelediğini açıkladı.
Şirket, Polonya'da 70'ten fazla yayın kuruluşuyla lisans anlaşması bulunduğunu belirterek haber yayıncılarına geniş ölçekte ödeme yapılması konusunda yapılandırılmış bir sisteme sahip tek platform olduğunu savundu.
DÜZENLEMENİN TEMELİNDE 2024 YASASI VAR
Google ile Polonyalı yayıncılar arasındaki anlaşmazlığın arka planında, Polonya'nın 2024 yılında telif hakkı yasasında yaptığı değişiklik bulunuyor.
Söz konusu düzenlemeyle Avrupa Birliği'nin ilgili direktifi ulusal mevzuata aktarılmış ve çevrimiçi platformların basın yayıncılarının içeriklerini kullanmaları karşılığında ödeme yapmasının önü açılmıştı.
Yeni düzenleme, internet platformlarıyla haber kuruluşları arasında içerik kullanımı ve ödeme konusunda yapılacak görüşmeler için hukuki zemini güçlendirdi.
AB DE GOOGLE'IN YAPAY ZEKA KULLANIMINI İNCELİYOR
Polonya'daki soruşturma, Avrupa Komisyonu tarafından Google'a yönelik yürütülen başka bir incelemeden bağımsız olarak devam ediyor.
Avrupa Komisyonu Aralık 2025'te Google'ın yayıncıların içeriklerini yapay zeka hizmetlerinde kullanma biçimine ilişkin ayrı bir antitröst soruşturması başlatmıştı.
Komisyon, yayıncı içeriklerinin Google'ın AI Overview ve AI Mode gibi yapay zeka özelliklerinde kullanılması karşılığında yeterli ödeme yapılıp yapılmadığını ve yayıncılara bu kullanımı reddetme ya da devre dışı bırakma imkanı tanınıp tanınmadığını araştırıyor.
UOKiK, Google Arama, Google Haberler ve Discover hizmetlerini kapsayan Polonya soruşturmasının Avrupa Komisyonu ile koordinasyon içinde ancak bağımsız biçimde yürütüldüğünü bildirdi.
GOOGLE'A POLONYA'DA 2,33 MİLYAR ZLOTİLİK DAVA
Google'ın Polonya'da karşı karşıya kaldığı tek rekabet dosyası bununla sınırlı değil.
Polonyalı e-ticaret grubu Allegro'ya ait fiyat karşılaştırma platformu Ceneo, Aralık 2024'te Alphabet'e karşı 2,33 milyar zloti, yaklaşık 568 milyon dolar tutarında tazminat davası açmıştı.
Ceneo, Google'ın rekabete aykırı davranışları nedeniyle zarara uğradığını ileri sürmüştü.
UOKİK DAHA ÖNCE APPLE'I DA MERCEK ALTINA ALMIŞTI
Polonya rekabet otoritesi daha önce Apple'ın Uygulama İzleme Şeffaflığı özelliğini de inceleme konusu yapmıştı.
UOKiK, söz konusu uygulamanın kişiselleştirilmiş reklam pazarında haksız rekabet yaratıp yaratmadığını araştırmış ve büyük teknoloji şirketlerinin dijital pazardaki uygulamalarına yönelik denetimini artırmıştı.
Google hakkında başlatılan son soruşturmayla birlikte Polonya, teknoloji devleri ile içerik üreticileri arasındaki gelir paylaşımı ve rekabet şartlarını yeniden gündemin merkezine taşıdı.