Avrupa Komisyonu, Google’ın yayıncı içeriklerini yapay zeka hizmetlerinde kullanma biçimini inceliyor.(Foto: AA)

AB DE GOOGLE'IN YAPAY ZEKA KULLANIMINI İNCELİYOR

Polonya'daki soruşturma, Avrupa Komisyonu tarafından Google'a yönelik yürütülen başka bir incelemeden bağımsız olarak devam ediyor.

Avrupa Komisyonu Aralık 2025'te Google'ın yayıncıların içeriklerini yapay zeka hizmetlerinde kullanma biçimine ilişkin ayrı bir antitröst soruşturması başlatmıştı.

Komisyon, yayıncı içeriklerinin Google'ın AI Overview ve AI Mode gibi yapay zeka özelliklerinde kullanılması karşılığında yeterli ödeme yapılıp yapılmadığını ve yayıncılara bu kullanımı reddetme ya da devre dışı bırakma imkanı tanınıp tanınmadığını araştırıyor.

UOKiK, Google Arama, Google Haberler ve Discover hizmetlerini kapsayan Polonya soruşturmasının Avrupa Komisyonu ile koordinasyon içinde ancak bağımsız biçimde yürütüldüğünü bildirdi.