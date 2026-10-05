"Devletime yardımcı olmak" amacıyla bildiklerini anlattığını belirten Tok; ihaleye fesat karıştırmadan paravan şirketlere, milyonluk hakediş oyunlarından gizli para trafiğine kadar belediyedeki çarkı en ince detayına kadar ifşa etti.

İfadeden: Belediyede güç kurduktan sonra özellikle 5 milyon açık ihalelerde ve 21-B maddesi gereğince yapılan pazarlık ihalelerinde ihale bedeli üzerine komisyon koyarak kendisine menfaat sağlamıştır. Bu konuda para trafiğinin nasıl ve ne şekilde yapıldığı konusunda alakam olmadığı için bilgim yoktur. Ayrıca bazı kişileri Doğukan' ın kendisinin yönlendirmesi sonucunda başkan beyin bilgisi dahilinde birimlere yerleştirildiğini biliyorum; İbrahim Koyunoğlu, Tolga Kılıç, Eda Güngören Kılıç bu üçü makine ikmal daire başkanlığına, Mustafa Kandemir Park bahçeler daire başkanlığına, Reşat Özkul Fen işleri daire başkanlığına Doğukan Uyan' ın yönlendirmesi sonucunda Başkan beyin de talimatı ile yerleştirilmişlerdir. Bunların hepsi de ilgili dairelerde satın alma biriminde görevlendirildiler. Özellikle piyasa fiyat araştırmasını bunlar yapmaktadırlar. Bunlar ihaleye girecek firmaları belirleyen şahıslardır. 22-d maddesi gereğince yapılan doğrudan teminlerde özellikle bu kişilerin etkisi vardır. Daha çok Metin Çulcu' ya ait Mermet firması ile Mustafa Keskin' in üzerinden kurmuş oldukları Serhat Çınar isimli paravan şirket üzerinden alımlar gerçekleştirildi.

Tok, bu kişilerin piyasa araştırmaları yaptığını ve ihaleye girecek firmaların belirlenmesinde etkili olduklarını ileri sürdü. Doğrudan teminlerde ise ağırlıklı olarak Metin Çulcu'ya ait Mermet firması ile Mustafa Keskin üzerinden kurulduğunu öne sürdüğü Serhat Çınar isimli "paravan şirketin" kullanıldığını ifade etti.

İfadesine göre İbrahim Koyunoğlu, Tolga Kılıç, Eda Güngören Kılıç, Mustafa Kandemir ve Reşat Özkul satın alma süreçlerinde görev aldı.

Tok ayrıca, bazı isimlerin Doğukan Uyan'ın yönlendirmesi ve Belediye Başkanı Vahap Seçer'in talimatıyla Makine İkmal, Park Bahçeler ve Fen İşleri birimlerine yerleştirildiğini beyan etti.

"İHALE BEDELİNİN ÜZERİNE KOMİSYON KOYUYORDU" Tok, ifadesinde Doğukan Uyan'ın belediye içinde güç kazandıktan sonra özellikle 5 milyon liralık açık ihaleler ile 21/b kapsamında gerçekleştirilen pazarlık ihalelerinde ihale bedelinin üzerine komisyon koyarak menfaat sağladığını ileri sürdü. Para trafiğinin nasıl gerçekleştiğine ilişkin bilgisi olmadığını da özellikle belirtti.

2019'da Mersin Büyükşehir Belediyesinde Genel Sekreter Yardımcısı olarak göreve başladığını, 2020'de Genel Sekreter Vekili, 2022'den itibaren de Genel Sekreter olduğunu anlatan Tok; özellikle Doğukan Uyan'ın belediye içindeki etkisi, ihaleler, satın alma birimleri ve hak ediş ödemelerine ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu.

Tok, belediyedeki ihale süreçlerine ilişkin iddialarını anlattı. (Foto: Instagram)

KATI ATIK İHALESİNDE 1 MİLYON 750 BİN LİRALIK PARA İDDİASI



Tok'un anlatımındaki en dikkat çekici başlıklardan biri katı atık ihalesi oldu. 2019'da yaklaşık 70 milyon liralık katı atık ihalesini Ceynak firmasının aldığını anlatan Tok, şirket sahibi Ali Avcı'nın oğlundan 1 milyon 750 bin liranın belediyede çalışan Aslı Gür tarafından alındığını bildiğini söyledi.

Tok, Gür'ün daha önce Seçer Tarım'da çalıştığını, daha sonra belediye şirketinde işe alındığını ve özel kalemde "para işlerine baktığını" beyan etti.

Tok, 2022'den sonra katı atık işinde Çevtem firmasının gündeme geldiğini, kendi bulunduğu bir ortamda Doğukan Uyan ile Vahap Seçer'in işin Çevtem'e verilmesine karar verdiklerini söyledi.

İfadeden:

Büyükşehir Belediyesinde Katı atık ihalesi ile ilgili olarak; bu ihaleyi 2019 yılında yanlış hatırlamıyorsam 70 milyon civarında bir bedel ile Ceynak isimli firma almıştı. Ceynak isimli firmanın sahibi Ali Avcı'dır. Bir keresinde Ali Avcı'nın oğlundan 1.750.000 TL parayı belediyede çalışan Aslı Gür isimli şahsın aldığını biliyorum.

İfadesine göre ihale şartnamesi Doğukan Uyan tarafından hazırlanarak Çevre Koruma Daire Başkanı Bülent Halisdemir'e sunuldu. Halisdemir'in önce direndiğini, ancak işten çıkarılma korkusuyla şartnameyi sisteme girmek zorunda kaldığını iddia eden Tok; çıkan tartışmada Uyan'ın Halisdemir'e küfrettiğini ve üzerine yürüdüğünü, kendisinin araya girdiğini söyledi.

Tok, ihalede Çevtem'in yaklaşık 182 milyon liralık teklif verdiğini, Ceynak'ın ise teklif yerine şikâyet dilekçesi sunduğunu anlattı. İhalenin daha sonra iptal edildiğini, işin bir süre İmar AŞ üzerinden yürütüldüğünü, ardından yeniden açık ihaleye çıkılarak Çevtem'e verildiğini öne sürdü.