Riyad'da masa Babülmendep'te çatışma! Yemen'de Husilere karşı kurtuluş savaşı... Stratejik bölge ele geçirildi
Orta Doğu diplomatik ve askeri sahada en sıcak günlerinden birini yaşıyor. Riyad'da Mekke İttifakı için masa kurulurken, Yemen'de şiddetli çatışmalar baş gösterdi. Yemen ordusu, İran destekli Husilere karşı "kurtuluş savaşı" başlattı. Çok sayıda Husi esir alındı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen kuvvetlerine 100 savaş uçağıyla destek verdi. Yemen kanadı Babülmendep'i ele geçirildiklerini ilan ederken, Husiler "Kontrol bizde" diyor.
İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a saldırarak Kızıldeniz ve Babülmendep hattında yol açtığı askeri hareketlilik Orta Doğu'yu yeni bir bölgesel denkleminin eşiğine getirdi.
İsrail, CIA ve derin Amerika, Mekke İttifakı'nı savaşa ve sıcak çatışma içine çekmek için sinsi planlar içinde. Ankara ise ihtiyatlı adımlarla gelişmeleri yakından takipte.
Bu kapsamda Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan, "Orta Doğu'da barış ve istikrara yönelik tehditler" gündemiyle Riyad'da bir araya geliyor.
Riyad'da masa kurulurken Babülmendep'te de sıcak çatışmalar yaşanıyor.
Takvim.com.tr bölgedeki gelişmeleri anbean aktarıyor.
CANLI ANLATIM
ARAP KOALİSYONU 100 UÇAKLA DESTEK VERDİ
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen ordusunun başlattığı harekata 100 savaş uçağıyla hava desteği sağladığını ve şu ana kadar 324 hedefi imha ettiklerini duyurdu.
"BABÜLMENDEP'İN KONTROLÜNÜ ELE GEÇİRDİK"
Yemen ordusu, İran destekli Husilere karşı "Fecr el-Yemen (Yemen Şafağı)" operasyonunun başlatıldığını duyurarak, stratejik öneme sahip Babülmendep ile Taiz'deki Zubab Havalimanı'nın kontrolünün ele geçirildiğini bildirdi.
Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Albay Macid Abdullah en-Nezili, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada,
Husilerin askeri kapasite ve unsurlarını hedef almak amacıyla "Yemen Şafağı" operasyonunun geniş kapsamlı şekilde başlatıldığını duyurdu.
Nezili, hükümet güçlerinin kuşatma manevrası gerçekleştirdiğini, Amalika Güçleri ile Vatan Kalkanı Güçlerinin Babülmendep'in kontrolünü ele geçirmeyi başardığını ifade etti.
Zubab Havalimanı'nın da hükümet güçlerinin kontrolüne geçtiğini aktaran Nezili, güçlerin Zubab ile Muha arasındaki yolu kestiğini ve güzergah üzerinde ateş kontrolü sağladığını belirtti.
Nezili, Zubab bölgesinde yüzlerce Husi unsurunun kuşatma altında olduğunu ve bu kişilerden güvenlik güçlerine teslim olmalarının istendiğini belirterek, bazı Husi milislerinin kuşatmanın ardından teknelerle deniz yoluyla kaçtığını öne sürdü.
Nezili, "Yemen Şafağı" operasyonunun belirlenen hedeflere ulaşılıncaya kadar kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
HUSİLER BABÜLMENDEP'İN KONTROLÜNÜ ELLERİNDE TUTTUKLARINI SAVUNDU
Husilere yakın kaynaklar ise hükümet güçlerinin Babülmendep'in kontrolünü ele geçirdiği yönündeki açıklamayı doğrulamayarak, bölgenin kontrolünün Husilerde olduğunu savundu.
Yemen'in batısındaki Babülmendep ve çevresinde tarafların kontrol iddiaları sürerken bölgedeki çatışmaların devam ettiği bildiriliyor.
MEKKE İTTİFAKI TOPLANIYOR: GÜNDEM HUSİLER
Yemen'de çatışmalar sürerken Mekke İttifakı Riyad'da bir araya geliyor.
Ankara'nın Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları karşısında Türkiye'nin güçlü dayanışmasını ve desteğini teyit etmesi, kutsal mekanlara yönelik provokasyon amaçlı eylemlerin kabul edilemez olduğunun altını çizmesi bekleniyor.
YEMEN ORDUSU RAKAM VERDİ: 1747 HUSİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Yemen ordusu, Sada, Cevf, Taiz ve sahil cephelerinde düzenlenen 1122 saldırıda İran destekli Husilerden 1747 kişinin öldüğünü veya yaralandığını duyurdu.
Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Macid Abdullah en-Nezili, yaptığı açıklamada, Husilere yönelik, savunma tahkimatlarının yanı sıra topçu mevzileri ve roketatarları hedef alan 1122 "hassas saldırı" düzenlendiğini ifade etti.
Husilerin ikmal hatları ve araçlarının yanı sıra takviye birliklerinin, askeri yığınaklarının, yönetim birimleri ile komuta ve kontrol merkezlerinin hedef alındığını ifade eden Nezili, kuzeydeki Sada ve Cevf ile batıdaki Taiz ve sahil cephelerinde gerçekleştirilen saldırılarda savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA), topçu birlikleri, füzeler, çok namlulu roketatarlar ve keskin nişancıların kullanıldığını aktardı.
Nezili, saldırı sonuçlarına göre Husilerden 1747 kişinin öldüğünü veya yaralandığını, 364 aracın, askeri ekipmanın ve askeri nakliye ile ikmal aracının imha edildiğini veya kullanılamaz hale getirildiğini kaydetti.
Nezili'nin son açıklamasına ilişkin Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.
Nezili, saldırıların hangi zaman diliminde gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi vermezken, dün sabah yaptığı açıklamada 97 operasyonda 260 Husi unsurunun öldüğünü veya yaralandığını, 44 aracın ve askeri nakliye ve ikmal aracının imha edildiğini veya kullanılamaz hale getirildiğini duyurmuştu.
Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed el-Alimi, dün devlet televizyonunda yayımlanan videosunda, Husilerin elindeki toprakların geri alınması ve devlet egemenliğinin ülkenin tamamında hakim kılınması için geniş kapsamlı askeri operasyonlar başlattıklarını ifade etmişti.
Yemen'de Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'nın ve bazı vilayetlerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından iç savaş başladı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Mart 2015'te Yemen hükümetine destek amacıyla ülkeye müdahale etti.
Temmuz ayında başlayan çatışma, Nisan 2022'de başlayan ateşkesin sağladığı görece sakinliğin ardından yaşanan en geniş çaplı çatışmalardan biri oldu.
Eylülde çatışmaların şiddeti artarken Husiler, Hudeyde ve Taiz vilayetlerinde stratejik öneme sahip El-Maha (Moha) kenti dahil bazı önemli bölgelerin kontrolünü ele geçirdi ve Babülmendep Boğazı'na bakan Meyyun Adası'na kadar ilerledi.
HUSİLER: RİYAD VE HUREYS'TE ARAMCO'YU FÜZE VE İHA'LARLA HEDEF ALDIK
Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Aramco'nun başkent Riyad'daki ve Hureys bölgesindeki tesislerini füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını duyurdu.
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın son 12 saatte Yemen'de kontrollerindeki başkent Sana ile El-Cevf, Taiz, Hacce ve Saada kentlerine 50 hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.
Suudi Arabistan'ın 3 Eylül'den beri Yemen'e düzenlediği hava saldırısı sayısının 1460'a ulaştığını öne süren Seri, buna karşılık Husilerin de Suudi Arabistan'a saldırılarını sürdürdüğünü bildirdi.
Ulusal petrol şirketi Aramco'nun başkent Riyad'daki ve Hureys bölgesindeki tesislerini füzeler ve İHA'larla hedef aldıklarını duyuran Seri, söz konusu noktaların isabet aldığını ve yangın çıktığını öne sürdü.
TAİZ ÜNİVERSİTESİ'NDE EĞİTİME ARA VERİLDİ
Öte yandan Taiz Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, güvenlik durumlarından ötürü üniversitenin Taiz'deki tüm fakülteleri ile kampüslerinde 4 Ekim'den itibaren eğitime bir hafta ara verildiği belirtildi.
YEMEN ORDUSU: HUSİLERE KARŞI KURTULUŞ SAVAŞI BAŞLATTIK
Hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında şiddetli çatışmalara sahne olan Yemen'de ordu, Husilere karşı "kurtuluş savaşı" başlattıklarını açıkladı.
ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENDİ
Yemen'de hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında Taiz başta olmak üzere çeşitli cephelerde çatışmalar şiddetlendi.
Yemen ordusu, başkent Sana ve Saada vilayetinde Husilere ait kritik hedeflere yönelik operasyonlar düzenlediğini bildirdi.
Yemen Silahlı Kuvvetleri Medya Merkezinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabında yapılan açıklamada, Yemen ordusunun Sana ve Saada'da Husi milislerinin hayati önem taşıyan hedeflerine ağır darbeler indirdiği belirtildi.
HUSİLERE YÖNELİK 97 OPERASYONDA 260 UNSUR ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Yemen ordusu, Taiz ve Tur el-Baha cephelerinde İran destekli Husilerin askeri takviyelerine yönelik 97 operasyon düzenlendiğini bildirdi.
Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Albay Macid Abdullah en-Nezili, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Tur el-Baha cephesi ile Taiz ekseninde Husilerin askeri takviyelerinin hedef alındığını belirterek, "Operasyonlar, savaş uçakları, insansız hava araçları, topçu birlikleri, füzeler ve keskin nişancılar kullanılmak suretiyle çeşitlilik göstermiştir." ifadelerini kullandı.
Nezili, operasyonlarda Husilerden 260 unsurun "etkisiz hale" getirildiğini, ayrıca 44 askeri araç, nakliye ve ikmal vasıtasının imha edildiğini aktardı.