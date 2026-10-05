YEMEN ORDUSU RAKAM VERDİ: 1747 HUSİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yemen ordusu, Sada, Cevf, Taiz ve sahil cephelerinde düzenlenen 1122 saldırıda İran destekli Husilerden 1747 kişinin öldüğünü veya yaralandığını duyurdu.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Macid Abdullah en-Nezili, yaptığı açıklamada, Husilere yönelik, savunma tahkimatlarının yanı sıra topçu mevzileri ve roketatarları hedef alan 1122 "hassas saldırı" düzenlendiğini ifade etti.

Husilerin ikmal hatları ve araçlarının yanı sıra takviye birliklerinin, askeri yığınaklarının, yönetim birimleri ile komuta ve kontrol merkezlerinin hedef alındığını ifade eden Nezili, kuzeydeki Sada ve Cevf ile batıdaki Taiz ve sahil cephelerinde gerçekleştirilen saldırılarda savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA), topçu birlikleri, füzeler, çok namlulu roketatarlar ve keskin nişancıların kullanıldığını aktardı.

Nezili, saldırı sonuçlarına göre Husilerden 1747 kişinin öldüğünü veya yaralandığını, 364 aracın, askeri ekipmanın ve askeri nakliye ile ikmal aracının imha edildiğini veya kullanılamaz hale getirildiğini kaydetti.

Nezili'nin son açıklamasına ilişkin Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Nezili, saldırıların hangi zaman diliminde gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi vermezken, dün sabah yaptığı açıklamada 97 operasyonda 260 Husi unsurunun öldüğünü veya yaralandığını, 44 aracın ve askeri nakliye ve ikmal aracının imha edildiğini veya kullanılamaz hale getirildiğini duyurmuştu.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed el-Alimi, dün devlet televizyonunda yayımlanan videosunda, Husilerin elindeki toprakların geri alınması ve devlet egemenliğinin ülkenin tamamında hakim kılınması için geniş kapsamlı askeri operasyonlar başlattıklarını ifade etmişti.

Yemen'de Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'nın ve bazı vilayetlerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından iç savaş başladı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Mart 2015'te Yemen hükümetine destek amacıyla ülkeye müdahale etti.

Temmuz ayında başlayan çatışma, Nisan 2022'de başlayan ateşkesin sağladığı görece sakinliğin ardından yaşanan en geniş çaplı çatışmalardan biri oldu.

Eylülde çatışmaların şiddeti artarken Husiler, Hudeyde ve Taiz vilayetlerinde stratejik öneme sahip El-Maha (Moha) kenti dahil bazı önemli bölgelerin kontrolünü ele geçirdi ve Babülmendep Boğazı'na bakan Meyyun Adası'na kadar ilerledi.