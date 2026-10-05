Ankara 'dan Şanlıurfa 'ya gitmek üzere hareket eden AJet 'in 4180 sefer sayılı yolcu uçağında patlayıcı madde bulunduğuna ilişkin bir not bulunması üzerine alarm verildi.

Uçakta bulunan 136 yolcu ve 7 mürettebatın güvenli şekilde tahliye edilmesinin ardından güvenlik birimleri tarafından uçakta patlayıcı madde araması gerçekleştirilecek.

TAHLİYE İÇİN TEDBİRLER ALINDI

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"05.10.2026 tarihinde saat 19.00'da Ankara'dan Şanlıurfa'ya hareket eden A JET 4180 sayılı yolcu uçağında patlayıcı madde bulunduğuna ilişkin bir not bulunması üzerine söz konusu uçak saat 20.05'te Şanlıurfa GAP Havalimanına iniş yapmış olup yolcuların güvenli şekilde tahliye edilmesi ve devamında uçakta güvenlik birimlerimiz tarafından patlayıcı madde araması gerçekleştirilecektir.

Uçakta 136 yolcu ve 7 mürettebat bulunmaktadır. Uçakta bulunan yolcuların ve mürettebatın güvenli şekilde tahliyesi için bütün tedbirler alınmıştır."