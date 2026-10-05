Ankara’dan Şanlıurfa’ya giden AJet uçağında patlayıcı madde alarmı!
Ankara’dan Şanlıurfa’ya gitmek üzere havalanan AJet’in 4180 sefer sayılı uçağında patlayıcı madde bulunduğuna ilişkin bir not bulunması üzerine alarm verildi. Şanlıurfa Valiliği, uçağın saat 20.05’te GAP Havalimanı’na iniş yaptığını ve 136 yolcu ile 7 mürettebatın güvenli şekilde tahliye edilmesinin ardından güvenlik birimlerince uçakta patlayıcı madde araması gerçekleştirileceğini açıkladı.
Ankara'dan Şanlıurfa'ya gitmek üzere hareket eden AJet'in 4180 sefer sayılı yolcu uçağında patlayıcı madde bulunduğuna ilişkin bir not bulunması üzerine alarm verildi.
Uçak, saat 20.05'te Şanlıurfa GAP Havalimanı'na iniş yaptı.
Uçakta bulunan 136 yolcu ve 7 mürettebatın güvenli şekilde tahliye edilmesinin ardından güvenlik birimleri tarafından uçakta patlayıcı madde araması gerçekleştirilecek.Şanlıurfa uçağında patlayıcı alarmı!
TAHLİYE İÇİN TEDBİRLER ALINDI
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"05.10.2026 tarihinde saat 19.00'da Ankara'dan Şanlıurfa'ya hareket eden A JET 4180 sayılı yolcu uçağında patlayıcı madde bulunduğuna ilişkin bir not bulunması üzerine söz konusu uçak saat 20.05'te Şanlıurfa GAP Havalimanına iniş yapmış olup yolcuların güvenli şekilde tahliye edilmesi ve devamında uçakta güvenlik birimlerimiz tarafından patlayıcı madde araması gerçekleştirilecektir.
Uçakta 136 yolcu ve 7 mürettebat bulunmaktadır. Uçakta bulunan yolcuların ve mürettebatın güvenli şekilde tahliyesi için bütün tedbirler alınmıştır."
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